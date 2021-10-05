المتحدث العسكري: نجحنا في عودة الاستقرار والحياة لطبيعتها في سيناء

توجه العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بالتهنئة للشعب المصري بالذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مضيفا: أن «عملية الـ6 من أكتوبر سنة 73 (طبقا للتوجيه الاستراتيجي الصادر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات رحمه الله) لم تكن انتصارا، فحسب وإنما هي انتصار مُعْجِز، اشتملت هذه العملية، على العديد من المعارك والبطولات، تجسد حجم الإعجاز في العملية العسكرية».

انتصار أكتوبر تتناوله المدارس العسكرية في العالم

وأضاف المتحدث العسكري، في مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن عملية السادس من أكتوبر، ما زالت تتناولها المدارس العسكرية في العالم بالدراسة حتى يومنا، وهناك أيضا معركة أخرى تقودها القوات المسلحة، ستدرس في الأدبيات العسكرية لسنوات قادمة، فحربنا على الإرهاب، هي حرب وجود للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة في تخطيطها لمكافحة الإرهاب، كانت تضع في اعتبارها كل الاعتبارات، ومنها تنفيذ المهمة بالتوازي مع إعادة الحياة لطبيعتها، خاصة القرى المتاخمة لمناطق العمليات، وأيضا منع قيام العناصر الإرهابية، من تعطيل المشروعات التنموية في سيناء، وهو ما كان هدف رئيسي للعناصر الإرهابية.

القوات المسلحة نجحت في تدمير البنية التحتية للإرهاب في سيناء

ولفت «عبد الحافظ»، إلى أن المسلحة، بفضل الله، حققت أهدافها خلال الفترة الماضية، التي تضمنت إعادة الاستقرار وتوفير الأمن لأهالي سيناء، وعودة الحياة لطبيعتها، وتدمير البنية التحتية للإرهاب من مخابئ وملاجئ ومخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة، والأدوات المستخدمة في تصنيعها، والقضاء على القيادات الرئيسية للعناصر الإرهابية، وإلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم، مع استمرار تواجد القوات لملاحقة فلول العناصر الإرهابية قبل استعادة نشاطها وقطع أي طرق إمداد لها.