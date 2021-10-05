تطورات الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد بعد إصابتها بكورونا: غير مستقرة

قال مصدر مقرب من الفنانة هاجر أحمد إن حالتها الصحية ما زالت غير مستقرة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن هاجر تتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، بعد إصابتها بفيروس كورونا وحالتها الصحية حتى الآن غير مستقرة، حيث تستعين بجهاز أكسجين بسبب النقص في مستوى الأكسجين لديها».

تفاصيل إصابة هاجر أحمد بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة هاجر أحمد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، دخولها أحد المستشفيات، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت «يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسى، ورحمتك طبيبى ومعينى فى الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطى العليم، اللهم اشفنى واشفى مرضانا جميعا أمين يا رب العالمين».

وأضافت، «اللهم اشفني واشفِ مرضانا جميعا آمين يا رب العالمين»، ولم تكشف هاجر عن سبب مرضها.

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، أكدت هاجر أنها مصابة بفيروس كورونا مع معاناتها من ارتفاع درجة الحرارة.

حكاية «بدون ضمان»

ويُعرض لـ هاجر حاليا حكاية «بدون ضمان» على قناة DMC، وهى الحكاية الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا»، ووضع إصابة هاجر بفيروس كورونا في مأزق، حيث إنها لم تنتهِ من مشاهدها في المسلسل الذي يُعرض حاليا.

حكاية «بدون ضمان» سيناريو وحوار وسيناريو يوسف وجيه، إخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة هنادي مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، إسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان.