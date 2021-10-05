الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بوقف الحرب والعودة إلى المحادثات

طالبت الولايات المتحدة، الحوثيين بوقف الحرب والعودة إلى المحادثات برعاية الأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الهجمات الحوثية تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحة أن الحوثيين كثفوا هجماتهم ضد اليمن والسعودية وعرضوا حياة المدنيين للخطر.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن الحوثيين يواصلون تعنتهم أمام تحقيق السلام، مضيفة أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء الأزمة اليمنية.

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة، إن معاناة المدنيين في اليمن ستستمر طالما واصل الحوثيون هجماتهم، وأدانت الوزارة إطلاق الحوثيين 3 صواريخ على مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء».

وكانت مصادر محلية وشهود عيان، قالت في وقت سابق، لـ«العربية.نت»، إن الحوثيين، استهدفت بـ3 صواريخ باليستية حي الروضة السكني بمدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين، وأكدت المصادر، أن انفجارات عنيفة هزت المدينة نتيجة هذا القصف.

وفاة 3 أشخاص على الأقل وتفاقم معاناة 35 ألف مدني نتيجة حصار الحوثيين لـ العبدية

من جانبه، كشف تقرير حكومي، أمس الاثنين، عن وفاة 3 أشخاص على الأقل، وتفاقم معاناة 35 ألف مدني، نتيجة حصار الحوثيون لـ مديرية العبدية بمحافظة مأرب، منذ 21 سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المديرية باتت تعاني عجزًا ونقصًا كبيرًا في جميع المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها مواد الغذاء والدواء، بسبب حصار الحوثيين.

وأعلن الحوثيون، بدء محاكمة أكثر من 200 شخص، تحت مزاعم تزوير محررات رسمية، والسعي لدى دولة أجنبية لعرض معاهدات قديمة خاصة بترسيم الحدود بين اليمن والسعودية.

من جانبه، استقبل وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بـ الرياض، أمس الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود والمبادرات التي قدمتها السعودية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لليمن، كما تطرق الجانبان إلى الجهود السعودية التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف انتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمني.