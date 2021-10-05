تغريم 13 مواطنا وغلق وتشميع محل ومقهى في حملات بدمياط (صور)

قاد اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة مكبرة ضمت كلا من نائبي المدينة، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، فضلا عن متابعة التزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة.

تغريم 13 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة وغلق وتشميع محل و مقهى

وأسفرت الحملة عن تغريم 13 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وبلغ إجمالي ما تحصل 650 جنيها، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم غلق وتشميع محلا تجاريا ومقهى لعدم التزام الإدارة بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية.

وشدد رئيس المدينة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية.

حملات للتأكد من إلتزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية بمواعيد الغلق في دمياط

وواصلت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط حملاتها للتأكد من التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش بقرارات فتح المحال والمولات التجارية، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا على أن تغلق فى العاشرة مساءً ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق فى الحادية عشر مساءً.

متابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤوساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين لذلك القرار، تزامنًا مع متابعة التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيتريات بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضبط أي مخالفات متعلقة بذلك.