ضبط عاملين بمحل ذهب في القاهرة استوليا على سبائك وزنت 26 كيلو

ورد بلاغا لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، يفيد تضرر «مالك محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم»، مـن عاملين بالمحل؛ استوليا على «26 سبيكة ذهبية، وزنت 26 كيلو جرام، من إجمالي 52 استلاماها من مصنع»، من أجل إيصالهما لشريكه.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحتها، وأن المتهمين وراء ارتكابها، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى استعانة أحدهما بشقيقه؛ لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات، بإحدى الشقق السكنية، ملك أحد أصدقائهما، بمنطقة سرياقوس في محافظة القليوبية.

ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما فرد خرطوش

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما «فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهما أنه نظرا لطبيعة عمله بالمحل، ملك المجنى عليه، واستلامه كميات كبيرة من السبائك الذهبية، بقصد توصيلها لشركاء الأخير، اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

واعترف المتهم أنه تمكن من الاستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار، باستخدام دراجة نارية «بدون لوحات معدنية – ملكه»، وعقب ذلك استعان بشقيقه المتهم الآخر لإخفاء المسروقات، وبإرشادهما أمكن ضبطها والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بحيازة أحدهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، واتخذت الإجراءات القانونية.