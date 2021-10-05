شروط ومزايا الالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.. دراسة 3 سنوات

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا، ويتميز طلابها بالحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، ويتم تدريبهم بشكل عملي أثناء فترة الدراسة، إضافة إلى تمتع طلابها بفرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

وتستعرض «الوطن» شروط وخطوات ومزايا الالتحاق بمدرسة HST وفقًا لوزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

يبلغ عدد سنوات الدراسة بمدرسة HST ثلاث سنوات ويوجد بها التخصصات التالية: الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية والفنون الرقمية.

ويتناول المنهج الدراسي العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.

شروط القبول بمدرسة HST

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية التعليم والتعليم الفني https://moe.gov.eg.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

- تحديد درجة القبول من خلال وحدة وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- يتم إتاحة التقديم للبنين والبنات بمحافظات (القاهرة، الجيزة ، القليوبية).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2021.

- يجب أن يكون المتقدم لهذه المدارس حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية 2021.

مميزات الالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

- حصول الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة في شركات الشريك الصناعي.

- فرص تعيين في شركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

سنوات الدراسة في مدرسة HST

- الدراسة في هذه المدرسة تصل إلى 3 سنوات.

الشريك الصناعي لمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 2021، شركة HST للأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا.