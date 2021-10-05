عامل يتهم مستشفى بالإهمال في القناطر: «ابني في غيبوبة بيصارع الموت»

تقدم عامل من عزبة «الوقف»، التابعة لمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، ببلاغ إلى مركز الشرطة، اليوم الثلاثاء، يتهم فيه أحد المستشفيات الخاصة بالإهمال الطبي، الذي تسبب في دخول ابنه، البالغ من العمر 18 عاماً، في غيبوبة كاملة، وتم نقله إلى مستشفي الدمرداش بالقاهرة، بين الحياة والموت.

دخل المستشفى لإجراء عملية «فتاق» وأصيب بغيبوبة كاملة

وأوضح الأب، في بلاغه، أن ابنه دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة «فتاق»، ليفاجأ بدخوله في غيبوبة كاملة، وتدهور حالته الصحية، دون أن توضح إدارة المستشفى أي سبب لذلك، حتي تم نقله للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة الأخرى، ومنها إلى وحدة العناية بمستشفى الدمرداش، حيث يرقد بين الحياة والموت، فيما يحاول العاملون بالمستشفى التستر على جريمة الإهمال، التي تعرض لها ابنه، بحسب ما جاء في البلاغ.

«الوطن» قدمت بثاً مباشراً مع مقدم البلاغ والد ضحية الإهمال الطبي بالقناطر الخيرية، كشف فيه ملابسات الواقعة، وكيف دخل نجله المستشفى على قدميه منذ 25 سبتمبر الماضي، إلا أنه دخل في غيبوبة كاملة، بسبب جرعة بنج زائدة، أدت إلى تدهور حالته، ولم يستعيد وعيه إلى اليوم.

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والد ضحية الإهمال الطبي بالقناطر: ابني في غيبوبة كاملة منذ 25 سبتمبر

تحدث الأب مقدم البلاغ لـ«الوطن» قائلاً إن ابنه، ويُدعى «سيد محمد سيد»، 18 سنة، دخل مستشفى خاص بمدينة القناطر يوم 25 سبتمبر الماضي، بعد أن أخبره الطبيب بأنه يعاني من فتاق في البطن، وتم حجزه لإجراء جراحة عاجلة، مشيراً إلى أن نجله دخل العمليات الساعة السابعة مساءً، وكان بصحة جيدة، وليس به أية اعراض سوى التعب الناتج من الفتق، الذي يعاني منه، وبعد فترة وجد أن هناك حركة غير عادية في المستشفى، واستدعاء الاطباء له، ليقولوا له إن ابنه في غيبوبة، ولم يفق من البنج، في الوقت الذي تم فيه إلغاء كافة الجراحات الأخرى وإخلاء المستشفى.

وأضاف «محمد سيد»، والد ضحية الإهمال الطبي بالقناطر: «فوجئت بمحاولة الأطباء الادعاء بأن ابني يتعاطي مادة أثرت على وعيه تحت البنج، وهو ما أكدت أنه لم يحدث، ليقوموا باستدعاء سيارة إسعاف، ونقله إلى مستشفى خاص آخر، حيث تم إدخاله العناية المركزة، بحجة أن التجهيزات المتواجدة به أعلى من المستشفى الذي أجرى العملية»، مشيراً إلى أنه حاول أن يعرف ما حدث، ولكن الكل يتهرب منه، وأعدوا تقريراً بالحالة، ولم يكتبوا فيه سبب الإهمال الطبي، الذي تسبب في تدهور نسبة الوعي ودخول ابنه في غيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش، أثناء قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

والد ضحية الإهمال الطبي بالقناطر: ابني من المتفوقين والجراحة الخاطئة ضيعت مستقبله

وطالب الأب بضرورة محاسبة المقصرين في المستشفى، بتهمة الإهمال الطبي، الذي تسبب في ضياع مستقبل ابنه الأكبر، مشيراً إلى أنه حصل على دبلوم مهني هذا العام، وكان الثاني على مدرسته، وتقدم للالتحاق بمعهد الهندسة في القاهرة، ولكن فرحته لم تكتمل بسبب دخوله في غيبوبة، بسبب جراحة خاطئة ضيعت مستقبله، وأصبح الآن بين الحياة والموت، حيث يؤكد الأطباء المتابعون للحالة أن حالته متدهورة بسبب تعرضه لخطأ طبي، تسبب فيه اطباء المستشفى الخاص بالقناطر.