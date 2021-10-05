انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة المنيا السبت المُقبل

أعلنت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع التيار الكهربائى يوم السبت المُقبل في عدة مناطق، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

انقطاع الكهرباء عن مصالح حيوية بالمنيا للصيانة الدورية

تشمل مناطق انقطاع التيار عدداً من المناطق والمصالح الحيوية، منها «بنك القاهرة بشارع الجمهورية، والبنك الأهلي، وبنك الاستثمار العربي، وأبراج محمد فتحي، ومرتجى، والنساجون الشرقيون، وأحمد كمال، وشركة المتحدة للأدوية» بمدينة المنيا.

وتشمل القائمة أيضاً شوارع« مصطفى فهمي، وضمراني، والجمهورية من ميدان بالأس حتى الكورنيش، والملاح»، بالإضافة إلى مراسي: «الذهبية، والميرميد، ومخبز لطفي».

وأوضحت الشركة أن انقطاع التيار بسبب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المتبعة بلوحة «أرض سلطان ايجيماك».

محافظ المنيا يتابع حملات الوحدات المحلية

وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم الحملات الميدانية، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية، وكافة المنشآت والقطاعات الخدمية، بمواعيد الغلق الشتوية، والمعلن عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وتنظيم الحملات المختلفة لتحقيق الانضباط ومتابعة سير العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، حملات ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، شملت، المرور على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، والكافيهات، حيث أسفرت الحملات عن غلق وتشميع مقهى مخالف لعدم اتباع الاجراءات الاحترازية، وتم ضبط 15 شيشة، وتحرير محضر اشغالات، كما تم المرور على عدد من المواقف بمدينة ملوى "موقف المنيا ـ موقف أبو قرقاص ـ والمحرص ـ ابشادات"، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المواطنين، وتطبيق مخالفة ارتداء الكمامة لغير الملتزمين، وأسفرت الحملات عن تحرير 34 غرامة لعدم ارتداء كمامة.