مقتنيات سردت بطولة «الشهيد الحجف»: نجمة ووثيقة شرف ومصحف ملطخ بالدماء

مصحف صغير بحجم اليد ملطخ بالدماء، نوط النجمة العسكرية، صور قديمة من منتصف الخمسينات وأخرى بالأيام الأخيرة ووثيقة الشرف، مقتنيات برائحة نصر أكتوبر المجيد التي مر عليها 48 عامًا، أخرجتها ابنة البطل من ظرف كبير يفوح منه عطرًا محملا بذكريات البطولة حتى وإن جفت الدماء عليها، لتسرد كل قطعة منهم سيرة الشهيد العقيد السيد الحجف، ولكن بلسان ابنته.

طباع الشهيد الحجف

صلابة العقيد الحجف في ميدان المعركة باعتباره ضمن أول رجال الصاعقة الحاصلين على فرقتها في منطقة «أبو عجيلة»، ومٌعلم بمدرستها بعد ذلك، وقائد حارب في العدوان الثلاثي، ونكسة 67، واستعاد مع أبطال مصر النصر في أكتوبر المجيد، اختلفت تمامًا عن طباعه الحنونة، حسبما ذكرت ابنته «داليا» في حديثها مع «الوطن»، مستعيدة ذكريات والدها كأب، ومستعينة ببعض من حكاوي والدتها التي نمت عن كونه خلوقًا متدينًا وأحب الحياة بروحه المعنوية المرتفعة.

هوايات الشهيد البطل

حب الرياضة «السلة والسباحة» مع العمل الجماعي صفات تمتع بها العقيد الشهيد البطل، بحسب الابنة، إلى أن جاءت «النكسة»، وأدخلت الحزن في قلبه، ما جعله يصب تركيزه على التدريبات والتحضير لاستعادة النصر: «كان بيحب البلد أكتر حاجة»، ومع كثرة المعارك التي خاضها كرجل صاعقة، وسفره المستمر في عمليات عديدة، كان يفصل بين العمل وحياته مع الأسرة بالمنزل، إذ اعتاد زيارة الأقارب وصلة الأرحام.

الأحفاد فخورون بسيرة الجد العطرة

«الفخر والعزة» مشاعر لازمت أحفاد البطل الشهيد الذين لم يعرفوا عنه سوى سيرته العطرة، وبعض المقتنيات برائحته ودمائه الجافة عليها، حتى أن أحدهم يتمنى أن يسير على خطاه ويصبح ضابطًا بالجيش: «ولادي فخورين بجدهم وليهم الشرف»، مٌعبرة بعيون تقاوم الدموع أن الأسرة في كل ذكرى لنصر أكتوبر يتخلل قلوبها مشاعر متضاربة ما بين العزة والفخر بشهيدهم، والحزن المتراكم في القلب منذ سنوات لرحيل الأب وظهر العائلة.

منذ إعلان الحرب وحتى يوم استشهاد «الحجف» في 22 أكتوبر، كان لدى زوجته أملا كبيرًا في عودته، خاصة بعد سماعها لقرار وقف إطلاق النيران، إلا أن الصدمة كانت في استشهاده: «على قد ما كانت فخورة على قد ما كان يوم صعب عليها»، خاصة وأن الأم تحملت الكثير بعده لتربي الأبناء وحدها وهى في سن صغير: «حاربت هي كمان في البيت علشانا».

ابنة الشهيد: ميراثنا في اسمه الخالد

48 عامًا مرت على نصر أكتوبر 1973 عاشت أسرة الشهيد البطل خلالها مرفوعة الرأس: «بنتشرف بتاريخه واسمه خالد مدى الحياة وهو ده الميراث الحقيقي اللي عايشين بيه»، لافتة إلى أن مقتنياته والمصحف الذي حمله في جيبه وشهد جميع معاركه التي خاضها إلى أن سال دمه عليه، تتوارثه الأسرة جيلا بعد جيل، مناشدة الشباب والأطفال بأن يقرأوا عن قصص وبطولات نصر أكتوبر، وتدريس تلك الملاحم في المدارس: «الحرب هتفضل خالدة في نفوسنا وعقولنا».