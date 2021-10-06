وجه الرئيس تحية خاصة له بالندوة التثقيفية.. من هو الفريق عبد رب النبي حافظ؟

في مستهل احتفالية الندوة التثقيفية «العبور إلى المستقبل» بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيدة، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحية خاصة لأحد أبطال ورموز حرب أكتوبر القدامى بقوله: «نرحب بأحد أبطال حرب أكتوبر سيادة الفريق عبدرب النبي حافظ»، قبل بدء فعاليات اليوم بتلاوة آيات القرآن الكريم.

إنجازات الفرقة 16 مشاة في حرب أكتوبر

الفريق عبدرب النبي حافظ، كان قائدا للفرقة 16 مشاة أثناء حرب أكتوبر المجيد ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهي إحدى الفرق الخمس العظام التي كان لرجالها السبق في خوض عشرات المعارك خلال حربي الاستنزاف وحرب أكتوبر 73، بحسب قول الفريق عبدرب النبي في كلمته التي ألقاها في وقت سابق بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وتحدث عن التخطيط الدقيق والتدريبات الشاقة لرجال الفرقة والجيش كافة، ما أدى إلى هزيمة النظام الدفاعي للعدو المنتشر على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتدمير احتياطيات مدرعة قوية والاستيلاء على خط بعمق 15 كيلو متر شرقا.

معارك الفرقة 16 مشاة

وخاضت قوات الفرقة العديد من المعارك، بحسب رواية الفريق عبدرب النبي حافظ، منها معركة الاستيلاء على نقطتي العدو القوية بالدفرسوار، ومعركة الجلاء، ومعركة الدبابات الكبرى في 16 و17 أكتوبر، ومعركة الطالية الأولى والثانية وكتيب الخيل، حيث يوجد النصب التذكاري لشهداء الفرقة 16 مشاة.

وحسبما وصف الفريق، تعرضت قوات الفرقة 16 المشاة خلال حرب أكتوبر، لضربات إسرائيلية مضادة، إلا أن رجال الفرقة، التي كان هو قائدًا لها، أجبرت العدو على تغيير تخطيطاته الثابتة منذ عام 1948 بعد فشل هجماتهم المدرعة المتعددة على الفرقة وتم قتل قادة أحد كتائبه واستخدم مدرعاته لتغطية انسحاب فرق المظلات، وخسروا أكثر من 70 دبابة وأكثر من 300 قتيل من أكفأ رجالهم من قادة المدرعات وأكثر من ألف جريح، وانتهت المعركة بهزيمة اللواء المدرع الإسرائيلي بقيادة شارون.