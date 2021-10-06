«ألفا روميو» تعلن نفاد 500 سيارة إصدار خاص لـ Giulia GTA بعد طرحها

نجحت ألفا روميو، العلامة التجارية صاحبة التاريخ العريق وإحدى العلامات التجارية التابعة لشركة «فيات، وكرايسلر، أوتوموبيلز»، في بيع السيارات الخمسمائة المرقمة من الإصدار الخاص من «چوليا چي تي إيه»، والتي تم تقديمها للصحافة العالمية ثم للعملاء من جميع أنحاء العالم.

جاءت أكثر المبيعات للسيارة التى صارت تعد مطلوبة من قبل جامعي الإصدارات الخاصة للسيارات الفريدة والمميزة من قِبل الصين واليابان وأستراليا، مما جعلها نجاحًا تجاريًا على المستوى الدولي.

مفاجأة ألفا روميو لعشاقها

وتعود قصة إنتاج الإصدار الخاص عندما قررت ألفا روميو مفاجأة عشاقها كجزء من احتفالها بمرور 110 سنة فأبدعت بمشروع يحمل الكثير العاطفة وأنتجت سيارة ليس فقط لعشاق العلامة التجارية، ولكن أيضًا لعشاق السيارات الرياضية بشكل عام.

وبالطبع لم يكن هناك أفضل من السيارة «چوليا چي تي إيه» 1965، إحدى أكثر السيارات شهرة ونجاحًا في تاريخ العلامة التجارية، حيث تم طرح وبيع 500 وحدة فقط، و«چوليا چي تي إيه» هي النسخة الأجدد والمعدلة لچوليا 1965.

تطوير السيارة

يُذكر أن فريق «ألفا روميو» من الميكانيكيين والمهندسين قد قاموا بالعمل ساعات إضافية لجعل السيارة الأيقونية حقيقية، فعملوا على استخدام نفس التركيبة ولكن مع إضافة القوة وتحسين الديناميكيا الهوائية والتحكم وخفة الوزن فلجأوا إلى استخدام ألياف الكربون والمواد المركبة على نطاق واسع، وذلك من خلال الخبرة التقنية المباشرة من عالم فورمولا1 وبفضل التعاون مع ساوبر للهندسة.

تتميز الـ«چي تي أيه» بمصد خلفي جديد قابل للتعديل إلى أربع وضعيات، بالإضافة إلى الجانح الأمامي النشط، والذي يمكن تمديده للاستخدام على الحلبة بفضل مستخرج هواء خاص جديد قادر على تعزيز التأثير الرياضي للسيارة.

وقد شارك بعض جلسات الاختبار سائقان من فريق F1، وهما أنطونيو جيوفينازى وكيمي رايكونن اللذان كان لهما دورًا هامًا.

أسباب تميز ألفا روميو

وهكذا تميزت «ألفا روميو» على مر السنوات من خلال المحافظة على الجمال الوظيفي والتصميم الفريد ودمجهم لتحقيق المزج بين الشكل والوظيفة.

في الواقع، تهتم علامة ألفا روميو بأن يتوافق أسلوب السيارة مع مبدأ الجمال الشامل، لتجاوز مرور الوقت، مع الحفاظ على الوظائف لصالح الكفاءة الديناميكية الهوائية والميكانيكية. ويتجسد هذا المبدأ بالكامل في سيارة جوليا GTA الجديدة.