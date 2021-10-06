تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال بمحور التسعين الجنوبي

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء عن تحويلات مرورية بمحور التسعين الجنوبي، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبي ولتفادى مياه الأمطار المتوقعة، كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه ستتم أعمال الغلق الكلى لمحور التسعين الجنوبي في الوصلة من أسفل كوبري مشاة الشويفات «أمام بنك بلوم» وحتى تقاطعه مع شارع عمر بن عبد العزيز للاتجاه القادم من الطريق الدائري تجاه ميدان «الماونتن فيو»، وذلك لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف مع الاستبقاء على حركة الدخول يميناً تجاه شارع الأمل «مدخل الشويفات».

وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية بمحور التسعين الجنوبي للقادم من الطريق الدائري تجاه محور محمد نجيب ليسلك يمينًا مدخل الشويفات «شارع الأمل» فيسارًا شارع أخناتون فيسارًا محور 79 «ميدان الحمد» فيسارًا شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه محور التسعين الجنوبي.

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 7 من أكتوبر 2021 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 9 من أكتوبر 2021.