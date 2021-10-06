تفاصيل مشاركة مصر في معرض باكو الدولي للكتاب بأذربيجان

تشارك مصر في معرض باكو الدولي للكتاب بأذربيجان، وذلك من خلال الجناح المصري الذي تقيمه وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، من خلال بروتوكول التبادل الثقافي المبرم بين مصر وأذربيجان لنشر وتصدير ثقافة كل طرف لدى الآخر.

وافتتح المعرض علي أحمدوف نائب رئيس وزراء أذربيجان، ورافقه أنار كريموف وزير الثقافة، وأنار رظاييف رئيس اتحاد الكتاب الأذربيجاني.

رئيس الوزراء الأذربيجاني يثني على الجناح المصري

وأثنى رئيس الوزراء على الجناح المصري المتميز وعلى الإصدارات المتنوعة المعروضة، وحصل على نسخة من كتاب «القاهرة» المترجم إهداء من الجناح.

ويضم الجناح أحدث إصدارات هيئة الكتاب، منها موسوعة ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، وكلاسيكيات الأدب العربى المترجمة، مثل كتاب «في الشعر الجاهلي» لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وغيرها.

يذكر أن معرض باكو في دورته السابعة يشهد مشاركة 23 دولة، وأكثر من 400 دار نشر، ومن المقرر استمراره حتى يوم 10 أكتوبر الجاري.

وحضر الافتتاح ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أسامة قاسم، المشرف على الجناح المصري بالمعرض، كما حرص على حضور الافتتاح من السفارة المصرية بباكو القنصل دعاء شحاتة، والقنصل حسام بشاري.

في سياق متصل تستعد مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل، وأيضا المشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة من 10 حتى 23 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.

معرض الرياض الدولي للكتاب

تشارك مصر حاليا بمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي افتتحه الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، والذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري.