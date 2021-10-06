رئيس الوزراء: الحكومة تشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إعجابه بما حققته مجموعة «لوريال العالمية» للاستثمار من نجاحات على الأراضي المصرية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار، وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة، كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة، وتذليل أية معوقات تواجهها.

«مدبولي» يستقبل نائب رئيس شركة لوريال

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيسمي شارما، نائب رئيس شركة «لوريال» لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة و«لوريال مصر»، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ومن جانبه، استعرض بنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة «لوريال مصر»، نشاط مجموعة «لوریال» العالمية، مشيراً إلى أنها تأسست منذ أكثر من مائة عام، وأصبحت تعمل في 150 دولة، ويعمل بها 88 ألف شخص، وتمتلك المجموعة وتدير 21 مركزاً بحثياً، و36 علامة تجارية فرعية على مستوي العالم، كما تولي المجموعة اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي والتطوير.

نشاط لوريال في مصر

وقال «جوليا»، إن «لوريال مصر» بدأت نشاطها عام 2009، وبفضل التعاون المتميز مع الحكومة المصرية، قررت الشركة عام 2010 إنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بدأ نشاطه عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو.

ووأشار إلى أن المجموعة أعلنت عام 2015، التزامها بطرح أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام، وقلل المصنع بالفعل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون.

وتابع أن المجموعة تلتزم بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لا سيما المرأة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مستعرضاً المبادرات التي أطلقتها الشركة في مصر، ومن بينها برنامج لوریال يونسكو من أجل المرأة في مصر عام 2018، والذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، وزيادة مشاركتها في مجال العلوم، فضلا عن برامج أخرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

شارما يشكر الحكومة المصرية

وبدوره، أكد فيسمي شارما، نائب رئيس شركة «لوريال» لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه حرص على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يزورها منذ توليه مهام منصبه الجديد، والذي يتضمن إدارة أسواق 35 دولة.

وشكر الحكومة المصرية على التنسيق والتعاون المتميز مع فرع الشركة في مصر ومصنعها، الأمر الذي ساهم في زيادة صادراتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ونقله إلى آفاق أوسع خلال فترة توليه مهام منصبه.