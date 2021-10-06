«سيمنس» تفتتح أول مركز لخدمة قطاع الطاقة في الشرق الأوسط بالسعودية

استكملت سيمنس للطاقة التوسعات بمنشآتها بمدينة الدمام، ما يزيد من القدرات التشغيلية والمحلية لقطاع الطاقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويُعد المركز الذي يغطي الجانب الأكبر من الخدمات في قطاع الطاقة، الأكبر من نوعه في المنطقة بعد التوسعات الأخيرة، مع جاهزيته لتقديم خدماته للملكة والدول المجاورة.

وقال المهندس محمود سليماني، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في السعودية، في بيان، «إنّ التكنولوجيا التي يقدمها مركز سيمنس للطاقة بالدمام ستدعم المملكة في مجالي الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الكربونية بقطاع الطاقة الذي يشهد نموًا متواصلًا. إننا في سيمنس للطاقة نفخر بمكانة هذه المنشأة باعتبارها مركزًا للتميز حيث يتيح لنا صقل مهارات وخبرات الشباب السعودي وتقديم خدماتنا المتكاملة لقطاع الطاقة المحلي بالمملكة».

«سيمنس» أنشات أول توربين غازي في السعودية

وبعد قيامها بإنتاج أول توربين غازي «صنع في المملكة العربية السعودية» عام 2016، واصلت سيمنس للطاقة استثمارها في تطوير هذه المنشأة، وتمكنت من زيادة قدراتها في مجالي تصنيع وتجميع المنتجات لتشمل أيضًا وحدات الضواغط وباقات حلول المياه، وحلول التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وإضافة قدرات إنتاجية في مجال التصنيع، وتجميع وإصلاح الأجزاء الدوارة للتوربينات.

وشهد المركز المزيد من التوسعات بهدف تقديم كل الخدمات المطلوبة على مدار دورة حياة المنتجات في المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة المنخفضة الانبعاثات، والتخلص من الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية.

ويمتد المركز الصناعي العملاق على مساحة 75000 متر مربع، ويضم حوالي 300 موظف، وقد استطاع رفع قدراته التصنيعية لتقديم خدمات متكاملة الى قطاع الطاقة، بما في ذلك عمليات الإصلاح التي تعتمد على تطبيقات وحلول تكنولوجية متطورة.

وتتيح التوسعات والإضافات الأخيرة للمركز القدرة على اصلاح وتجديد المعدات في المملكة، بدلًا من ارسالها للخارج لإجراء الإصلاحات اللازمة، وهو ما يعني تقليل فترات وتكاليف الصيانة، وتعزيز المحتوى الملحلي بالمملكة.