ناجي قمحة: الجيش المصري ينحاز دائمًا لمطالب الشعب

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، اليوم، إن هناك جهودا غير عادية تجريها القيادة السياسية في تطوير الجيش المصري والشعب المصري على حد سواء، مشيرا إلى أن الجيش خرج من رحم الشعب العظيم، ودائما ما ينحاز لمطالبه.

وأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الندوة التثقيفية اليوم شهدت رسائل عديدة تبرز جهود القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والمشاركة في عملية التنمية.

خطاب الرئيس لقائده سمير فرج يجب أن يتعلم منه الشباب

وأوضح أن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي دارت اليوم، شهدت تواضعا من قائد عظيم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما خاطب قائده اللواء سمير فرج بكل احترام، متابعا: «وصل أنه قال العين متعلاش على الحاجب، وده يظهر قمة التواضع والأخلاق والتي يجب أن تنعكس على الشباب ويغيروا من أنماط حياتهم نحو حياة أفضل».

تطوير الريف المصري

ولفت إلى أن الجزء الثاني الذي تناوله الرئيس السيسي خلال حضوره للندوة التثقيفية كان مشروع «حياة كريمة»، والذي يهدف لتطوير نظام الحياة في الريف المصري، وهو الأمر الذي لم يتعلق بالبناء المعماري فقط؛ بل يشمل بناء الإنسان المصري وما يستحقه من دولته، والتي تسعى لوضعه في منزلة كريمة.

وأكد أن دور القوات المسلحة في عملية التنمية كان إداريا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وأبناء الشعب، متابعا: «كان من غير الممكن أن تظل القوات المسلحة في الظل دون أن تشارك في تحديث الدولة المصرية، وتمارس مهامها المحددة في حفظ حدود الجمهورية فقط؛ فهي شريك هام في إدارة عملية التنمية المصرية».

وتابع: «الأشقاء العرب لهم دور بطولي ومتميز منذ 1973 في تقديم الدعم للدولة المصرية ضمن التضامن العربي».