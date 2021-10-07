القصة الكاملة لأب خنق طفلته حتى الموت ورماها بالقمامة في القليوبية (فيديو)

صدمة شديدة يعيشها أهالي منطقة أحمد فوزي بشارع أم كلثوم، في عزبة الناموس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعدما عثروا على جثة رضيعة مجهوله ملقاة في قطعة أرض فضاء تحولت لمقلب قمامة داخل الكتلة السكانية، ليكتشفوا بعد ذلك أنها تبلغ من العمر 5 شهور، وأن والدها قتلها بسبب الخلافات الزوجية مع والدتها، التي تركتها وفق زعمه لتظل تبكي «تعيط»، فخنقها وقتلها، وألقى جثتها في القمامة؛ للتخلص منها بحجة حالته النفسية السيئة.

«الوطن» اجرت بثا مباشرا من موقع العثور على جثة رضيعة القناطر، ضحية والدها، الذي قتلها بلا رحمة، وأكد أهالي المنطقة أن الصدفة هي التي كشفت الجريمة.

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شاهدة عيان: كنت أتمني تكون على قيد الحياة لأتكفل بها

قالت رحاب رمضان، صاحبة سوبر ماركت، شاهد عيان على واقعة العثور على جثة طفلة القناطر، إن لديها محل في المنطقة مقابل لمقلب القمامة في قطعة أرض فضاء بالشارع، والذي حول حياتهم لجحيم، مشيرة إلى أنها عندما فتحت المحل منذ يومين لاحظت شيء غريب في وسط القمامة، وبدء الأهالي يتجمعون لتجد أنه جثة لطفلة رضيعة لاترتدي سوي بلوزه وقطعة بامبرز ملقاة، فحاولت الإقتراب منها لتستكشف الأمر، فوجدتها في غيبوبة، وكانت تظن أنها إغماءة.

وتوضح رحاب أنها حاولت إفاقتها فلم تجد نفعا، وعندما جاء الطبيب أكد لهم أنها توفيت من 8 ساعات فقط، وباستدعاء الشرطة أخذت الطفلة جثة هامدة ليفاجئ الجميع بالإعلان عن أن والدها هو من قتلها بحجة ترك والدتها للمنزل، بسبب خلافات أسرية منذ شهر، ووفاة طفلين لها في أقل من عامين، الأول 14 عاما، غريق، والآخر طفل رضيع أيضا، منذ عام، في حادث.

وأضافت شاهدة العيان: «كنت أتمني تكون على قيد الحياة ونويت وقتها إني سأخذها لأربيها مع أبنائي، لكن وجدناها جثة هامدة فقررت تصويرها ونشر الصورة على الفيس بوك ليتعرف عليها أحد، وبالصدفة تعرفت عليها زوجة عمها، وجاءت للمنطقة لتشيع أن والدتها خطفتها وقتلتها، لكن الشرطة كشفت الواقعة وتفاصيلها، وأن الأب هو الجاني»، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم؛ لأنه أزهق روحا بريئة دون ذنب، بجانب أنها ابنته التي لم يرحم ضعفها وقتلها وحاول إدعاء الجنون، وهو أمر لم نلحظه عليه؛ إذ أنه يسكن في المنطقة منذ فترة طويلة، ولايوجد عليه علامات جنون، بل كان الكثيرون يعطفون عليه؛ بسبب ضيق الحال؛ لأنه بائع متجول.

جارة موقع الجريمة: لابد من إزالة القمامة وغلق قطعة الارض

وقالت أم إسراء، إحدى ساكنات المنطقة، في المنزل المجاور لموقع العثور على جثة فاطمة، الطفلة الرضيعة ضحية والدها بالقناطر الخيرية، إن قطعة الارض ملكية خاصة، وتركها أصحابها بدون أي عناية أو أسوار فتحولت لمقلب للقمامة، يعاني منه الأهالي، وحاول القاتل استخدامه مقبرة لطفلته البريئة بعد أن خنقها، بحجة أنها كثيرة البكاء.

وطالب مصطفى صابر، من أهالي القناطر، بسرعة تنظيف قطعة الأرض، وعمل سور حولها؛ حماية للأهالي من الجرائم التي قد ترتكب فيها، وللتخلص من الآثار السلبية والبيئية الضارة للقمامة المتراكمه فيها، مناشدا المحافظة ومجلس المدينة لإنهاء كابوس أهالي المنطقة، مع تراكم القمامة فييها، والذي يؤرق الأهالي.

تفاصيل ضبط أب قتل طفلته الرضيعة بالقناطر

وأمرت نيابة مركز القناطر الخيرية بإشراف المستشار محمد حته، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، بحبس بائع متجول 4 أيام؛ لخنقه طفلته التي تبلغ من العمر 5 شهور، وإلقاء جثتها في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية، ليتخلص من بكائها المستمر، بعد ان تركت المنزل، ووفاة ابنه منذ عام.

كما طلبت نيابة القناطر الخيرية تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة الطفلة.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز القناطر الخيرية، بالعثور على جثة طفلة 5 أشهر بمقلب قمامة.

وتشكل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إلى أن الطفلة تدعى فاطمة إبراهيم، 5 أشهر، وأن والدها وراء ارتكاب الواقعة، ويدعى إبراهيم محمود، 53 سنة، بائع متجول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ إذ كتم أنفاس الطفلة حتى فارقت الحياة؛ لمغادرة زوجته مسكن الزوجية منذ أكثر من شهر، تاركة الطفلة له ومروره بحالة نفسية سيئة نتيجة وفاة نجله منذ عام، ولعدم قدرته على العناية بالطفلة، وصراخها المستمر، فقرر التخلص منها، وألقى جثتها بمكان العثور عليها في مقلب قمامة بمدينة القناطر الخيرية.