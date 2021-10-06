الديهي: مصر ليست وسيطا في قضية فلسطين.. وتتعامل معها بعروبة ووطنية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام، موضحًا أنه لابد أن نربط بين نجاح مصر في التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، ولقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، والاتصالات التي تلقاها من جميع دول العالم، وإجراء الحوار مع الفلسطينيين أصحاب القضية.

بوادر نجاح لمشاورات وفد «حماس» في القاهرة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر ليست وسيطا في القضية الفلسطينية وإنما صاحبة قضية ولها خطاب واحد، ولديها شرف وكرامة وعروبة ووطنية في التعامل مع القضية، منوهًا بأن هناك وفدا من «حماس» يجري مشاورات داخل مصر، وهناك بوادر نجاح لمشاورات الوفد الفلسطيني الحمساوي في القاهرة برعاية من المخابرات المصرية، والمخرجات تبدوا مبشرة.

مصر تفتح أذرعها لجميع الفصائل الفلسطينية

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن ما تقوم به مصر لحل القضية الفلسطينية واجب عليها، مؤكدًا أن مصر تفتح أذرعها لجميع الفصائل لإحقاق الحق، وتقف بحياد مشرف مع جميع القضايا لكنها تنحاز للحق، مشددًا على أن القضية الفلسطينية حال جرى حلها سيجري القضاء على جزء كبير من مسببات شماعة الإرهاب.

وأردف أن السيسي، ليس لديه «تابوهات»، فهو أول من أطلق فكرة تجديد الخطاب الديني، مشددًا على أن فلسفة حكم الرئيس تنصب حول تحطيم الجمود في الفكر الإنساني والسياسي الاجتماعي، والتحرر من الخزعبلات التاريخية.