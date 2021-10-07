قائمة أسعار السيارات الجديدة 2021 - 2022 المتوافرة بالأسواق

تستمر موجة «الأوفر برايس» حتى الوقت الراهن، لتوجه أسعار عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديلات العامين 2021 و2022، حيث تفرض زيادة سعرية غير رسمية من الموزعين المختلفين للعلامات التجارية المتوافرة بالسوق المحلي، نتيجة لنقص المعروض من الطرز المختلفة وزيادة العرض عليها من المستهلكين.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة بأسعار الطرز المختلفة للسيارات الملاكي ممن تعرضت لزيادات «الأوفر برايس» خلال الأيام الأخيرة، حسب المُعلن مؤخرا من عدد من الموزعين للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي في السوق المحلي.

منذ بداية الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر الماضي، بدأت وتيرة «الأوفر برايس» في الارتفاع مع فرض زيادات سعرية وصلت على بعض الطرز إلى 75 ألف جنيه زيادة غير رسمية على السعر الرسمي، يدفعه المستهلك مقابل الإسراع في عملية استلام السيارة بسبب نقص الكمية الخاصة بها وزيادة الطلب على الطراز الجديد من السيارة؛ وتضمنت قائمة السيارات ذات الزيادات السعرية الموقع عليها من الموزعين المختلفين داخل السوق المحلي بسبب «الأوفر برايس» الأنواع التالية:

قائمة أسعار السيارات في فئة السيدان

«فولكس فاجن باسات موديل 2021»

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية تراوحت ما بين 65 ألف وحتى 75 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، في فئة السيارات السيدان، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 565 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 675 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية وصلت إلى 15 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة في التجهيزات، في فئة السيارات السيدان، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 190 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 226 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 239.500 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 250.500 جنيه.

بي واي دي موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية وصلت إلى 3 آلاف جنيه.

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، في فئة السيارات السيدان، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 191 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 211 ألف جنيه.

شيفروليه أوبترا موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية وصلت إلى 15 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة في التجهيزات، في فئة السيارات السيدان، بزيادة سعرية في فئتين فقط بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 232.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 239 ألف جنيه.

هيونداي النترا موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية وصلت إلى 25 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة في التجهيزات، في فئة السيارات السيدان، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 272 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 279 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 292 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 296 جنيه.

شيري أريزو5 موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية تراوحت ما بين 11 ألف وحتى 15 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة في التجهيزات، في فئة السيارات السيدان، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 190 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 210 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 227جنيه.

أم جي6 موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية تراوحت من 16 ألف وحتى 20 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة في التجهيزات، في فئة السيارات السيدان، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 314 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 331 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 346 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 353 جنيه.

قائمة أسعار السيارات في فئة الـSUV

هيونداي توسان موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية تراوحت من 30 ألف وحتى 50 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ5 فئات مختلفة في التجهيزات، في فئة السيارات الـSUV، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 520 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 575 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 625 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 665 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية وصلت إلى 20 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، في فئة السيارات الـSUV، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 365 ألف جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2022

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية تراوحت من 10 آلاف وحتى 20 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ4 فئات مختلفة في التجهيزات، في فئة السيارات الـSUV، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 435 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 470 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 510 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 560 جنيه.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021

- ارتفعت أسعار السيارة بزيادة غير رسمية تراوحت من 80 ألف وحتى 120 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، في فئة السيارات الـSUV، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 660 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 775 ألف جنيه.