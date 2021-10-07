8 شركات مصرية تشارك في معرض موسكو الدولي للأغذية

شاركت 8 شركات مصرية في مجالات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، بفعاليات الدورة الـ30 لمعرض موسكو الدولي للأغذية، والذي أقيم خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر الماضي بالعاصمة الروسية موسكو، حيث نجحت الشركات في إجراء تعاقدات تصديرية مبدئية تصل إلى حوالي 7 ملايين دولار.

وتضمنت الشركات المشاركة في المعرض 3 شركات في قطاع الحاصلات الزراعية، و5 شركات في قطاع الصناعات الغذائية، شملت المجمدات والجيلاتين ومنتجات الأجبان والزيتون وزيت الزيتون، كما شاركت إحدى شركت الصناعات الغذائية المتخصصة في مجال تصدير الأسماك كزائر.

الترويج للشركات المصرية المشاركة بالمعرض

وقام مكتب التمثيل التجاري في موسكو، برئاسة الوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى، والسكرتير الأول التجاري محمد نجيب، بالإعداد لكافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالشركات المصرية المشاركة والزائرة للمعرض، فضلاً عن الترويج للشركات المصرية المشاركة لدى كبرى الشركات وتجمعات رجال الأعمال في روسيا الاتحادية وسلاسل التجزئة، وموافاة الشركات المشاركة بالتقارير التسويقية المحدثة، وتنظيم عدة اجتماعات B2B للشركات مع نظيراتها الروسية.

الالتزام باشتراطات الحجر الزراعي الروسي

وقال ياسر مصطفى، رئيس المكتب التجاري بموسكو، إن المعرض يعد أحد الفعاليات الدولية الهامة في مجال المنتجات الغذائية، لعرض أحدث التطورات والمستجدات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يحظى باهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع الهام، كما يعد الملتقى الأكبر لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات الروسية والأجنبية.

وأضاف أن مكتب التمثيل التجاري في موسكو أوصى الشركات المصرية المشاركة في المعرض وكذا المصدرة للسوق الروسي بشكل عام، بأهمية الالتزام باشتراطات الحجر الزراعي الروسي فيما يخص المنتجات الزراعية.