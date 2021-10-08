بالتفاصيل.. تقسيم معاش المتوفي بين بناته وأرملته الثانية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، فإنه يحق لبنات صاحب المعاش وأرملته، وأخوته الحصول على معاشه بعد وفاته، حيث تحصل أرملة صاحب المعاش على نصف المعاش، وفى حال وجود أرملتين يوزع النصف بينهما بالتساوي، ويوزع نصف المعاش الآخر على أبنائه، مشيرة إلى أنه فى حال وجود أكثر من ابنة يوزع نصف المعاش بالتساوى، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين الذى جاء كالتالى: «معاش والدي كان يقسم بيني وبين زوجة أبى، ثم تطلقت أختى، فهل تقسم الابنة المطلقة المعاش مع زوجة أبيها أم مع أختها؟».

يشترط لحصول الابنة على معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة

وأوضحت الهيئة القومية على موقعها الرسمى، أن الابنة المطلقة تتقاسم المعاش مع أختها حيث تحصل زوجة الأب على نصف المعاش، والنصف الآخر للابنتين، مؤكدة أنه يشترط لحصول الابنة على معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الأرملة معاش زوجها مايلى:

- أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

نسب توزيع المعاش على المستحقين للمعاش

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى المعاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث يتم تقسيم المعاش كالتالى:

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة ووالد أو والدان: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الأخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدان: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.