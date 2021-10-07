تغريم 17 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في حملات بدمياط

تابع اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن تغريم 17 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة حيث بلغ إجمالي ما تحصل 850 جنيها وتم عمل المحاضر والإجراءات القانونية.

غلق و تشميع ورشة ورئيس المدينة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

كما تم غلق وتشميع ورشة لعدم التزام صاحبها بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية وشدد رئيس المدينة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حملة على مقاهي و مولات و مطاعم رأس البر

في سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وليد المعداوي وبالإشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر وشرطة المرافق، حملة جديدة لمتابعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم وفقًا للمواعيد المقررة لفصل الشتاء، على أن يتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

يأتي ذلك استمرارا لتواصل الحملات بشأن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواحهة الموجة الرابعة من الفيروس حفاظا على سلامة المواطنين.