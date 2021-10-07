الأزهر يحدد موضوع طابور الصباح والحصة الأولى عن نصر أكتوبر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد خلال طابور الصباح اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع المعاهد الأزهرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك بتحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية تعزيزا لروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات بأن تكون كلمة شيوخ المعاهد في طابور الصباح في هذا اليوم وكلمة المدرسين في الحصة الأولى عن انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 حرب النصر والعزة والكرامة.

الأزهر يشارك في معرض افتتاح المتحف الحربي

كما شارك الأزهرُ الشريفُ في مَعرِضِ افتتاحِ المتحفِ الحربي، تزامنًا مع انتصارات حرب أكتوبر 1973م، وبتوجيه من وكيل الأزهر الشريف ينظم مكتب الأزهر لدعم الابتكار ورعاية الموهوبين فعاليات معرض الفنون والخط العربي في افتتاح القوات المسلحة للمتحف الحربي، يأتي هذا في إطار سعي الأزهر الشريف في مشاركة القوات المسلحة في احتفالاتها بانتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال يشارك بعدد كبير من اللوحات الفنية الخاصة بطلاب المعاهد الأزهرية بالمعرِض.

شيخ الأزهر: قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في حرب أكتوبر

وكان قد تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر.

وأكد الإمام الأكبر على أن هذه الذكرى التي ضربت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في التضحية والبطولة من أجل استرداد أرضنا الغالية؛ ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة، وملحمة لتحرير الأرض والحفاظ عليها.

وجدد الإمام الأكبر دعوته لجموع المصريين، لاستلهام معاني الإرادة والإصرار من انتصارات أكتوبر، ومواصلة العمل في سبيل بناء الوطن ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.