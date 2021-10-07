القبض على «دجال» يمارس أعمال الشعوذة داخل بيته بالقاهرة

تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال.

ووفق بيان للوزارة أصدرته، اليوم الخميس، فقد أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، له معلومات جنائية، باتخاذ الشقة محل سكنه، مكان لمزاولة أعمال الدجل والنصب على المواطنين.

استهدفت قوة أمنية المتهم، وتمكنت من ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتين «مجني عليهما»، بسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرا بحضورهما؛ لادعاء الأول بقدرته على القيام بأعمال الدجل.

اعترافات المتهم بأعمال الدجل والشعوذة

بتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالى.

بمواجهة صاحبة الواقعة، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل؛ للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية.