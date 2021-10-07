ضبط 4 خطفوا فتاة في توك توك بالإسكندرية: صوروها بالموبايل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تلقي قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد الأشخاص وكريمته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمرك، بقيام مجهولين باختطاف ابنته داخل مركبة «توك توك» حال سيرها بمنطقة الفلكي دائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض، وقيام 3 منهم بالتعدي عليها كُرهاً عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ضبط الهاتف والأسلحة المستخدمة في الجريمة

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الحادث - الهاتف المستخدم في تصوير المجني عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.