تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص كشك

في إطار مواجهة البطالة والبحث عن مصدر رزق يكسب به الشخص قوت يومه، يفكر الكثيرون في امتلاك كشك أو تأجيره لبيع المنتجات والأطعمة بالشوارع، ويسعون إلى الحصول على ترخيص لذلك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية ضوابط ترخيص كشك في الشارع، وفقًا لنموذج الأكشاك الموحدة.

شروط وضوابط الحصول على ترخيص كشك

لابد من تحديد تصور أمثل ومستحدث لنموذج الأكشاك وتوحيده على مستوى العاصمة لإعادة الانضباط الحضاري بالدولة.

- ينشأ الكشك على مساحة أكبر تتراوح بين 2م × 3م لاستيعاب كل مستلزمات الأكشاك من ثلاجات وكراتين.

- يكون الكشك ملكًا للمحافظة التي حصل منها الشخص عليه ويمنح للمستفيد (صاحب الكشك) الحاصل على ترخيص ساري، للبيع والتجارة به عن طريق حق الانتفاع.

- يشترط قبل التشغيل، أن يكون الكشك مزودًا بوصلات الكهرباء اللازمة وكاميرا مراقبة للمكان.

- لابد من وجود مساحة إعلانية أعلى الكشك يتم استغلالها عن طريق شركات الدعاية والإعلان، والتي سيتم طرحها عليها من خلال مزايدة علنية.

- الاتفاق مع شركات الدعاية والإعلان لتصنيع الأكشاك مقابل الانتفاع بحق الإعلان عليها.

- الصيانة الدورية للإعلان من قبل شركات الدعاية والإعلان دون تحميل صاحب الكشك أي أعباء.

أبرز المستندات المطلوبة لترخيص كشك

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يريد الحصول والانتفاع بكشك مع الإطلاع على الأصل منها.

- لابد من تقديم صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل منها.

- تقديم صورة من الإيصال الدال على الرسوم المستحقة.

- تقديم صورة ترخيص الكشك مع الاطلاع على الأصل.

- تقديم رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال وتواجد الكشك.

شروط الحصول على كشك من جمعية الأورمان

من أجل الحصول على كشك من جمعية الأورمان، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي – بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية موجه للأورمان»، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، وبعدها يحصل المستفيد على الكشك مجهزا بالبضائع والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية.