حبس نجار بالشرقية ضرب زوجته بـ«شاكوش» أثنا سيرها في الشارع

أمرت نيابة مركز الزقازيق العامة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحام العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس نجار مسلح 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على زوجته بالضرب باستخدام مطرقة، أثناء سيرها بالشارع في قرية كفر «أولاد أبو وافي»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارًا بالواقعة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة الزقازيق من مستشفى الزقازيق الجامعي، باستقبال «نجوى.إ.م»، مقيمة بقرية كفر أولاد أبو وافي، التابعة لدائرة المركز، مصابة بجروح قطعية في الرأس، إثر تعدٍ من زوجها المدعو «محمد. ق.ح»، نجار مسلح، على رأسها بالضرب مستخدمًا مطرقة «شاكوش»، وخضعت على إثرلها للعلاج بـ 25 غرزة بالمستشفى الجامعي.

مباحث مركز الزقازيق تتحرى عن الواقعة

وانتقل ضباط مباحث مركز الزقازيق برئاسة المقدم محمد صدقي رئيس مباحث المركز، على الفور لمحل إقامتهما، وبالتحري عن الواقعة تبين أن الزوجة تركت منزل الزوجية أكثر من مرة وتوجهت لمنزل أسرتها، بسبب خلافات مستمرة بينهما، وكان آخرها منذ عدة أشهر، وتبين أن الزوج دائم التعدي على زوجته ولذلك رفضت العودة إلى منزل الزوجية، وأنها خرجت من منزلها متوجهة لشراء بعض احتياجات المنزل من السوق، وأثناء ذلك شاهدها الزوج أثناء توجهه إلى عمله فاستشاط غضبًا وتعدى عليها بالضرب باستخدام «مطرقة»، وحاول بعض الأهالي الإمساك به، إلا أنه لاذ بالقرار.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 39519 جنح المركز، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، فأمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.