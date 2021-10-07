سفير ناميبيا يدعو المصريين للاستثمار في بلاده

استقبل محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اللواء «فيليو هيفين داكا»، سفير جمهورية ناميبيا لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، على هامش زيارته للمحافظة، ورحب نائب محافظ الأقصر بسفير دولة ناميبيا، واستعرض الجانبان العلاقات «المصرية – الناميبية»، منذ حصول جمهورية ناميبيا على استقلالها عام 1990 .

السفير الناميبي يستعرض طبيعة اقتصاد بلده

وخلال لقائه مع نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، استعرض السفير الناميبي طبيعة الاقتصاد في بلده التي تقوم على مصادر عدة، منها صناعة السياحة بسبب موقع ناميبا الجغرافي المتميز حيث تطل على المحيط الأطلنطي، وبها حدائق مفتوحة مليئة بالحيوانات البرية، إلى جانب صيد الأسماك، فضلا عن وجود مواد خام كثيرة تصدر للخارج مثل النحاس والذهب واليورانيوم وبعض الزراعات.

سفير ناميبيا يدعو المستثمرين إلى الاستثمار في بلده

وخلال اللقاء المُنعقد بين الجانبين، دعاء سفير ناميبيا المستثمرين المصريين للاستثمار في بلده لافتا إلى مرونة قوانين الاستثمار في بلده وسهولة نقل الأموال إلى دولة ناميبيا، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من التكنولوجيا المصرية الحديثة في جميع المجالات خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها المجال التقني والفني داخل مصر.

وخلال اللقاء، أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، على أهمية تعميق العلاقات بين مصر وناميبا، كما تطلع لمزيد من أوجه التعاون بين البلدين، وحضر اللقاء مدير عام أدارة البرامج الأجنبية بمحافظة الأقصر.