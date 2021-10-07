وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد الحجر الصحي بمطار برنيس تمهيدا لتشغيله

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مطار برنيس الدولي، اليوم، رافقه كابتن ملاح هشام النحراوي مدير المطار، واستهدفت الجولة تجهيز مكان عيادة الحجر الصحي تمهيدا لبدء تشغيل المطار، وتخصيص مكان العزل المؤقت بالمطار طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية المطلوبة وتجهيز مركز معلومات الحجر الصحي.

تجهيز الحجر الصحي لبدء التشغيل بمطار برنيس

شملت جولة وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مدير مطار برنيس الدولي وتفقد وكيل الوزارة الغرف الإدارية بصالة الوصول والسفر الداخلي والدولي وصالة كبار الزوار وجميع أنحاء المطار فضلا عن مراجعة «الماكيت»، المصغر للمطار وحصر كافة الاحتياجات المطلوبة، تمهيدا لبدء تشغيل المطار أمام رحلات الطيران المدني.

مطار برنيس الدولي مستقبل الاستثمار في الجنوب

يذكر أن مطار برانيس الدولي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يناير من العام الماضي، جنوب محافظة البحرالأحمر لجذب الاستثمار، ويقع مطار برنيس الدولي جنوب مرسي علم بحوالي 150 كيلو مترا باتجاه مدينة الشلاتين.

وبلغت تكلفة «مطار برنيس الدولي» 2.3 مليار جنيه ويتكون من ممر بطول 3650 مترًا وعرض 60 مترًا، ويسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترًا و47 منشأ فنيًّا وإداريًّا وخدميًّا، و يحتوي المطار على ممر يتخطى حاجز الـ 3.5 كيلو متر.

وصمم في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات، ويعد مطار «برنيس» من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء المقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.