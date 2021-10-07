إعدام طن أطعمة فاسدة وغلق 9 منشآت غذائية دون ترخيص بالمنيا

كشف الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي في محافظة المنيا، عن إعدام 1049 كيلوجرام أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 695 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استصدار 1398 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

المرور على 721 منشأة غذائية

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الأغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية خلال شهر، حيث تم المرور على 721 منشأة غذائية، آسفرت عن تحرير 402 مخالفة لمنشآت غذائية، تنوعت بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 9 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، لافتاً إلى انه تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر على الصحة العامة، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة.

تحرير2894 مخالفة تموينية

على جانب أخر، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير2894 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن الحملات أسفرت عن تحرير 2191 مخالفة للمخابز البلدية منها 590 لنقص الوزن، و266 لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و80 للتوقف عن التشغيل و 75 لتجميع والتصرف في حصة الدقيق المدعم و 50 لعدم حيازة سجلات و 1130 مخالفة متنوعة ، بالإضافة إلى 703 مخالفة في مجال الأسواق منها 156 لعدم الإعلان عن الأسعار و 24 لعدم وجود ترخيص و23 لعدم صلاحية للمنتج و 9 للغش التجارى و103 للتلاعب في المقررات التموينية و 3 لأسطوانات البوتاجاز و6 مخالفات للمواد البترولية و19 لأصحاب محلات الجزارة، و360 مخالفة أخرى.