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الأمن يكشف تفاصيل انفجار أنبوبة أكسجين وإصابة 5 أشخاص بدمياط

كتب:

محمد بركات
05:23 م | الخميس 07 أكتوبر 2021
سيارة إسعاف (أرشيفية)

سيارة إسعاف (أرشيفية)

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من كشف ملابسات انفجار أنبوبة أكسجين في ورشة بإحدى قرى محافظة دمياط، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تفاصيل انفجار أنبوبة أكسجين في ورشة كهربائي سيارات 

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن مالك ورشة «كهربائي سيارات»، كائنة بإحدى قرى محافظة دمياط، وبدون ترخيص، وراء حدوث انفجار أنبوبة أكسجين بالورشة بسبب التهالك، وتصادف وجود مواد بترولية «بنزين» بجوارها.

إصابة 5 أشخاص في انفجار أنبوبة أكسجين 

وأسفر الانفجار عن إصابة مالك الورشة، و4 عاملين بها بحروق متفرقة.

 

 

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