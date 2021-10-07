عبير صبري: «منتقدي محمد رمضان عايزين يشتهروا على حسابه»

أبدت الفنانة عبير صبري استياءها الشديد من الانتقادات التي توجَّه للفنان محمد رمضان من حين لآخر، مؤكدة أن أغلبها مبالغ فيها وفي غير محلها.

وقالت «صبري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أغلب منتقدي محمد رمضان «ناس عاوزه تشتهر على حسابه»، مضيفة: «رمضان نجم كبير وأعماله تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة انطلاقاً من شعبيته الجارفة، كما أنه شخص في غاية الاحترام والمسئولية ومجتهد للغاية داخل موقع التصوير ومُحب لكل من حوله».

عبير صبري تتحدث عن مسلسل «موسى»

وأبدت عبير اعتزازها الشديد بتجربتها في مسلسل «موسى» بعد عرضه في رمضان الماضي، مؤكدة أن صناعه بذلوا جهوداً مضنية فيه سواء على مستوى طاقم الإخراج بقيادة محمد سلامة، وكذلك الممثلون الذين لم يدخروا جهداً في سبيل تقديم عمل قوي ينال إعجاب الجمهور.

وشارك في بطولة مسلسل «موسى» سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، صبري فواز، رامي وحيد، منذر رياحنة، مفيد عاشور، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، حمدي الوزير، ضياء عبد الخالق، أسماء جلال، نجيب بلحسن، جوري بكر، محمد عز، محمد ريحان وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

مشاركة عبير صبري في فيلم «آل هارون»

وعلى الجانب الآخر، كشفت عبير صبري عن طبيعة دورها في فيلم «آل هارون»، والذي انتهت من تصويره قبل أسابيع عدة، وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، قائلة: «أجسد شخصية طبيبة تشارك في عمليات دولية لسرقة الآثار، ولكني لن أتمكن من الإفصاح عن تفاصيل أخرى للشخصية؛ إلا أن ما أستطيع قوله إنها شخصية جديدة عليّ ولم أجسد مثلها في سابق أعمالي السينمائية».