أستاذ تاريخ: السادات كان سياسيا محنكا قبل الانضمام للضباط الأحرار

قالت الدكتورة لطيفة سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة بنها، وعضو اتحاد المؤرخين العرب، إن احتفال مصر بذكرى نصر أكتوبر هذا العام مختلف على مستوى الكيفية والنوع وليس الكم، حيث تخطو مصر تجاه الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أنها كانت معاصرة للعدوان الثلاثي وحرب 1967م وحرب أكتوبر، لكن نصر أكتوبر حصد كل ما كان قائما قبل ذلك.

سالم: السادات التزم بالتهدئة حتى يتوصل إلى تقدير شامل للأوضاع في مصر

وأضافت سالم، خلال حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، عبر شاشة «CBC»، أن حرب أكتوبر أثرت في العالم كله، وخصوصا إسرائيل، لافتة أن مسيرة النصر لم تبدأ في عام الحرب فقط، إذ كان تطوير الجيش المصري أحد أهم مطالب ثورة يوليو المجيدة، وحاربت مصر في عام 1956م وتحقق جلاء المستعمرين الذين شنوا الهجوم على مصر.

وتابعت: «أما بعد حرب 1967م، فقد كنا محبطين، وبعدها حدثت ثورة تعليمية وفنية وتدريبية في القوات المسلحة، وحدثت مواقف كثيرة في حروب الاستنزاف وانتصرت فيها مصر، وكانت هذه العمليات مشجعة على خوض غمار حرب أكتوبر».

وأكدت، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان رجلا سياسيا محنكا قبل أن ينضم إلى الضباط الأحرار، والتزم بسياسة التهدئة إلى حين الوصول إلى أفضل تقديرات للأوضاع في البلاد، وبالفعل نجحت مصر في حربها وأصبحت الخطط العسكرية المصرية المنفذة في هذه الحرب تُدرس بعدما تكللت بالنجاح.