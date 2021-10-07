الإحصاء: 79 مليار جنيه استثمارات الدولة في بناء الوحدات السكنية خلال 2020

أكدت الإحصاءات الحديثة عن الإسكان في مصر، نجاح الدولة المصرية في توفير الوحدات السكنية على اختلاف مستوياتها للمواطنين، مشيرة إلى أنه قد أصبح لكل مواطن شقة، أو وحدة سكنية.

تفاصيل أحدث إحصاءات الوحدات السكنية والإسكان

وتسلط «الوطن » الضوء على أحدث إحصاءات الوحدات السكنية والإسكان، وفقا لتقرير صادر حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على النحو التالي:

-استثمرت الدولة في إنشاء الوحدات السكنية خلال عام 2020 بنحو 79 مليار جنيه.

- نفذت الدولة 109.1 آلاف وحدة سكنية في الإسكان الاقتصادي.

- وفي الإسكان المتوسط 64.4 ألف وحدة سكنية.

- كما تم تنفيذ 12.9 ألف وحدة سكنية للإسكان فوق المتوسط.

- و 7.8 ألاف وحدة من الإسكان الفاخر.

الوحدات التي تم تنفيذها عبر القطاع الحكومي

وأوضح تقرير الإحصاء أن الوحدات السكنية التي تم تنفيذها عبر القطاعين الحكومي والأعمال العام خلال عام 2020 جاءت على النحو التالي :

- تنفيذ عدد 85 ألف وحدة، من بينها «الإسكان الاقتصادي 60.7 ألف وحدة، الإسكان المتوسط بعدد 17.7ألف وحدة، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 ألف وحدة ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 ألاف وحدة سكنية»، وذلك في عدة محافظات كالتالي:

- 32.2 ألـف وحــدة بمحافظـة القاهرة.

- 22.8 ألف وحدة بمحافظـة الجيزة.

- 48 وحدة بمحافظة الوادي الجديد التي جاءت في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.06%

الوحدات التي تم تنفيذها عبر القطاع الخاص

بينما قام القطاع الخاص بتنفيذ 109.3 ألاف وحدة سكنية، جاءت على النحو التالي :

- الإسكان الاقتصادي 48.4 ألف وحدة سكنية.

- الإسكان المتوسط 46.7 ألف وحدة سكنية.

- الإسكان فوق المتوسـط 11.9 ألف وحـدة سكنية.

- الإسكان الفاخـر 2300 وحدة سكنية.

- وقد تم تنفيذ 15.9 ألف وحدة بمحافظــة المنوفية.

- كما تم تنفيذ 12.8 ألف وحدة سكنية بمحافظة القاهـرة.

- و274 وحدة سكنية بمحافظة البحيرة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي «المليون وحدة» قام بتنفيذ 375.2 ألف وحدة سكنية.

- مشروع دار مصر «الإسكان المتوسط» تم تنفيذ 43 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

- مشروع سكن مصر «الإسكان المتوسط» بلغ عدد الوحدات المنفذة 5820

- مشروع جنه مصر «الإسكان الفاخر» بلغ عدد الوحـــدات المنفــــذة 5904 وحدة سكنية بالمـدن الجديــدة.