حكاية سفاح الزاوية الحمراء: تالت جريمة قتل.. تخلص من زوج شقيقته بسكين

«أنا جايلك عشان النهاردة آخر يوم في عمرك».. لم يدرك «إسلام» أن الكلمات السابقة ستكون نهاية حياته على يد شقيق زوجته «حمدي.م» الشهير بـ «جبنة» (مسجل)، إذ هاتفته شقيقته لتنفيذ خطتهما الشيطانية للتخلص من زوجها ، بعد تكرار الخلافات الزوجية بينهما، حتى حضر ممسكًا بيده سكينًا، وقام بافتعال مشادة كلامية مع زوج شقيقته، وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته وسط بركة من الدماء، وفر هاربًا مع شقيقته زوجة الضحية.

120 دقيقة أنهت حياة «إسلام»

ظلت الجريمة الدموية طي الكتمان حتى كشفتها الصدفة، عن طريق أحد الجيران المقيمين بالعقار الكائن بمنطقة الزاوية الحمراء، فور عودته من عمله أواخر الليل،: «إلحقونا ياجماعة إسلام مقتول ومضروب بسكين في كل حتة، منه لله اللي عمله كدا»، قال «جمال.ع» عامل النظافة الذي يسكن أسفل المجني عليه بذات العقار الذى شهد الجريمة الدموية، حيث قام المسجل «جبنة» بقتل زوج شقيقته .

كان عامل زي الفرخة المذبوحة

أبلغ الجيران أسرة الشاب «إسلام» بما حدث، الذين هرولوا مسرعين تجاه شقته، ونققلوه إلى مستشفى السيد جلال، أملاً في إنعاش نبضات قلبه، لمعرفة الجاني، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة: «ابني كان غرقان في دمه فاقد الوعي، أنا ماكنتش أتوقع أنه مقتول بالمنظر دا، كل حتة في جسمه كان فيها طعنة، 3 دقايق والطبيب أبلغني بوفاته، وقتها أغمى عليا وماكنش داري بالدنيا كأنها أسودت – كان عامل زي الفرخة المذبوحة».. بحسب ماوصفه «عادل محمدين» والد المجني عليه في حديثه لـ«الوطن».

سفاح الزاوية – مش أول مرة يقتل

مع اقتراب موعد عقد قران شقيقة المجني عليه (الصغرى)، قررت «ولاء» زوجته التخلص منه وخططت لقتله واختارت السفاح شقيقها ليكتمل ضحاياه إلى 3 جثث».. يضيف والده قائلاً: «المتهم لسه خارج من قضية قتل عريس في ليلة حنته، ومحضرها اتعمل مشاجرة وأخد 7 سنين وخرج من السجن، وقبلها قاتل جاره بسبب علبة كبريت في مشاجرة»، مشيرًا إلى أن زوجة نجله المتهمة الثانية هي من افتعلت المشاكل والخلافات مع نجله، وهي من خططت لقتل زوجها، وكان سبق لها الزواج وتم تطليقها ولكن شرعت في قتل زوجها السابق، وتخلص منها عن طريق المحاكم، حتى ظهرت في حياة نجله.

والدة المجني عليه: حفيدتي قالتلي «خالو دبح بابا بالسكين»

والدة المجني عليه تابعت والدموع تسيل من عينيها قائلة: «زوجة ابني هي المحرضة والمتهمة الرئيسية في إنهاء حياته، متزوجها من ثلاث سنين ونصف وأنجب منها طفلين.. مايرضيش ربنا ولا أي دين اللي اتعمل فيه، طفلة عمرها سنتين شاهدة على ارتكاب الجريمة، وقالتلي ياجدتي خالوا ذبح بابا بالسكين، الطفلة إلى وقتنا هذا دخلت في حالة نفسية سيئة من اللي شافتوا.. ابني اتقل غدر يوم حنة أخته والفرح اتقلب عزاء.. لأنها متربصة له من 3 أيام وماكنش يتوقع أنه يموت كدا.. من وقت زواجهما وهي تحاول كرهه في عائلته، كل شوية تقوله أهلك وحشين أهلك عاوزين الحرق»، مطالبة بالقصاص من المتهمين بالإعدام شنقًا.

مساء أمس الأربعاء، تم إلقاء القبض على المتهم وشقيقته من قبل ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء، حيث اصطحبت مأمورية المتهم إلى سرايا النيابة لسماع أقواله، ومن بعدها إلى مسرح الجريمة لتمثيلها في حضور فريق من النيابة العامة ونقله إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل ما إن تعاطى المخدرات أثناء ارتكابه الواقعة من عدمه.