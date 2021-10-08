الطفلان «شهد وأنس» يحتفلان بذكرى حرب أكتوبر برسومات للرئيس السادات

استطاع طفلان من أبناء محافظة دمياط، أن يخلدا ذكرى بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بريشتهما وحسهما الفني الذي بدأ معهما منذ الصغر، حيث لم يفوت الطفلان مناسبة إلا وشاركا فيها برسوماتهما.

شهد وأنس يحتفلان بذكرى حرب أكتوبر برسومات للرئيس السادات

شهد المهدي، وأنس أحمد النمس، أرادا أن يحتفلا بذكرى حرب أكتوبر، عن طريق رسم لوحات للرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تروى نورا صابر والدة أنس أحمد النمس الشهير بـ «بيكاسو مصر»، لـ«الوطن»، قائلة «دائما ما يحب طفلي الذي يعد أصغر فنان ومدرب رسم بمصر، أن يبرز الحدث برسمة معبرة، كما بدأت أتحدث إليه عن نصر أكتوبر ومدى أهميته للمصريين، وأن الذكرى بالنسبة لمصر هي العزة والكرامة، كما بات يشاهد أكتر من فيديو وشاهد فيلم أيام السادات، وأراد أن يوثق الحدث بلوحة للرئيس السادات بشكل مختلف، وبالفعل اقترح عليه والده أن يرسم علامة النصر، فكر معانا وعملها بصورة رائعة، حيث أنجزها في 45 دقيقة، استخدم خلالها أقلام فحم وماركر وجيل».

والدة أنس: ابني بدأ الرسم في سن الرابعة

تقول «نورا صابر»، لـ «الوطن»، إن موهبة ابنها أنس بدأت في سن الرابعة لذكائه وسرعة بديهته، حيث اعتاد التركيز في أدق التفاصيل على عكس غيره من الأطفال، مضيفة «كنت حريصة على تشجيعه ودعمه منذ أن كان صغيرا كما كنت أشاركه في مسابقات الرسم، حيث حصد المركز الثاني على مستوى المحافظة لعام 2020، وكرمه وكيل وزارة التربية والتعليم في مسابقة الموهوبين»، مشيرة إلى حرص ابنها على تطوير نفسه بنفسه كما شارك في عدد من المعارض.

شهد احتفت بسمير غانم ودلال عبدالعزيز والزعيم محمد أنور السادات

وهب الخالق عز وجل، الطفلة شهد رضا المهدي، موهبة فنية فريدة، حيث برز اسمها في عالم الفنانين الكبار، رغم صغر سنها، حيث اعتادت الصغيرة أن تترك بصمتها في كل حدث، فودعت الفنانين الراحلين دلال عبدالعزيز وزوجها أسطورة الكوميديا سمير غانم، كما دعمت الفنانة الصغيرة الأطقم الطبية ببورتريه أعربت فيه عن دعمها لهم في معركتهم ضد فيروس كورونا المستجد، إلى جانب احتفائها بالرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام ببورتريه أيضا.