إخلاء سبيل الشقيق الأكبر لأستاذة الجامعة بالمنصورة «غير مشارك بالواقعة»

أمرت نيابة قسم شرطة أول المنصورة في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الشقيق الأكبر للدكتورة «إسراء»، الذي اتهمته بأنه «العقل المدبر» لما حدث لها من شقيقها الأصغر، من استدراجها إلى أرض فضاء بمدينة المنصورة، وربط يديها بواسطة «قفيز» بلاستيك، وحاول نزع ملابسها عنها، لكي يصورها في وضع مخل مع صديقه، إلا أنها صرخت حتى وصل صوتها للمارة على طريق المنصورة الدائري، وتمكن الأهالي من إنقاذها، والقبض على شقيقها، فيما تمكنت مباحث قسم أول المنصورة من القبض على صديقه فيما بعد.

تضمين الفيديو

الأستاذة الجامعية تقدم فيديو بوجود شقيقها الثاني أمام شقتها

وقدمت الدكتورة «إسراء» جانباً مما سجلته كاميرات المراقبة من وجود شقيقها الأكبر أمام شقتها، وقت كان شقيقها الأصغر يستدرجها، بحجة التنازل لها في الشهر العقاري لاستلام ميراثها، واتهمت الأخ الأكبر بأنه هو «المخطط» لكل ما حدث لها، خاصةً وأنه أصدر لها توكيل للتصرف في ميراثها، إلا أنها اكتشفت وجود كشط ومسح في التوكيل، مما جعلها لا تستطيع استخدامه.

التحريات لم تتوصل إلى اشتراك الشقيق الأكبر في الواقعة

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في بلاغ الدكتورة «إسراء»، وتوصلت تحريات مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى عدم تورط شقيقها الأكبر في واقعة استدراجها والتعدي عليها من قبل شقيقها الأصغر.

وفي وقت سابق، أمر قاضي المعارضات بحبس كل من الشقيق الأصغر للمجني عليها وصديقه، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن قدمت المجني عليها مقطع فيديو يسجل عملية استدراجها وربطها وضربها، حتى سالت الدماء من وجهها، وذلك لوجود خلافات في الميراث.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي واقعة استدراج الدكتورة إسراء، والتي تعمل في إحدي الجامعات المصرية، إلى داخل قطعة أرض فضاء، وظهرت وهي مربوطة من يديها بواسطة «قفيز» بلاستيك، وسقطت من السيارة ومعها شقيقها، وتمكن الأهالي من القبض عليه.