الإفتاء: المحلل ملعون.. وزواجه غير صحيح إلا بالاستمرار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الزواج في القرآن «ميثاق غليظ»، وبالتالي فإن الزواج ميثاق غليظ، ويجب تثقيف الناس حتى لا تعتاد ألسنتهم كلمة الطلاق، أو التطليق عند المأذون للحفاظ على الأسرة، لافتًا إلى أن الشرع أعطى للرجل فرصة الطلاق مرتين قبل أن تعود له زوجته، وإذا كان بائنًا بينة صغرى، فإنه يرجع برضاها ولكن بعقد ومهر جديدين، ولكن في المرة الثالثة فإن «التالتة تابتة»، وهي بينة كبرى، ولا يجب أن تعود له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، وهذا الأمر يعني الزواج الصحيح والدخول بتلك المرأة، والزواج الصحيح يجب أن يحقق الغاية منه وهو السكينة والمودة والاستمرار، فالغاية من الزواج الاستمرار.

أهمية الاستقرار بين الزوجين

وأضاف «عاشور»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن ما يعرف بـ«زواج المحلل»، لا يحقق الاستمرار، مشيرًا إلى أن فلسفة الزواج من الناحية الاجتماعية فإن المرأة ليست سلعة بين هذا الرجل وذاك، وزواجها من شخص حتى تعود لشخص آخر تعتبر سلعة بهذه الطريقة، ولكن عندما يتزوجها زواجًا صحيحًا هدفه الاستمرار وليس التحليل فهذا فيه كرامة للمرأة، مشددًا على أن مسألة المحلل تدعوا الأزواج إلى التساهل في التطليق ويحل الأمر بشخص آخر يتزوجها.

أهمية النخوة بين الزوجين

وتابع: «عندنا مسألة النخوة.. نحتاج إلى القيم، وأن يكون الزوج لديه نخوة على زوجته ويحافظ على زوجته»، مشيرًا إلى أن الرسول قال «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، موضحًا أن «المحلل هو التيس المستعار»، وهذا لفظ لا يتحمله الإنسان، والطرفان معلومان، المحلل والمهلل له، مشددًا على أن هذا الحديث لم يذكر المرأة ولكن ذكر المحلل والمحلل له، وعقد الزواج في هذه الحالة، إذا كان الزواج لا يحقق الاستمرار، وإلا يشبه زواج المتعة، وبهذه الطريق هو زواج غير صحيح.