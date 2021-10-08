أبرز تصريحات محمد هنيدى فى برنامج معكم منى الشاذلي.. يخاف أفلام الرعب

تصدرت تصريحات الفنان محمد هنيدى فى برنامج معكم منى الشاذلي تريند مواقع التواصل الاجتماعى، ونالت تفاعل الجمهور معها بشكل كبير وخاصة أن هنيدى قليل الظهور الإعلامى.

محمد هنيدى فى برنامج معكم منى الشاذلي

وخلال حلقة محمد هنيدى فى برنامج معكم منى الشاذلي تحدث عن كثير من الأمور، كان من بينها أنه لا يحب أفلام الرعب ولكنه يحترم تماما من ينفذوها، كما كشف عن أن زوجته تحب أفلام الرعب ولكنه لم يكن يستطيع مشاركتها فى المشاهدة وكان يتركها تشاهد هذه الأفلام بمفردها.

محمد هنيدى يكشف عن أصعب مشهد أكشن له

كما تحدت الفنان محمد هنيدى فى برنامج معكم منى الشاذلي عن أصعب مشاهد الأكشن فى حياته، فقال إنه قدم أكشن فى أغلب الأعمال الفنية التى قدمها خلال مشواره الفنى ولكن كان أصعبها فى فيلم فول الصين العظيم وبالأخص مشهد انفجار القنبلة حيث أنه كان على ارتفاع 25 مترا وقنبلة حقيقية تنفجر من ورائه.

وكشف هنيدى، أن المخرج شريف عرفه لم يخبره يوم التصوير عن أن هذا اليوم سينفذ فيه مشهد التفجير حتى لا يتوتر ولكنه جعل الإنتاج يأخذوه إلى اللوكيشن وهناك تفاجأ أنه سيصور هذا المشهد وأصيب بحالة من التوتر.

تكريم محمد هنيدى فى مهرجان الجونة

وتحدث أيضا الفنان محمد هنيدى فى برنامج معكم منى الشاذلي عن تكريمه من قبل مهرجان الجونة السينمائي وظهور عائلته معه، فقال إن المهندس نجيب ساويرس هو من هاتفه وأخبره بأنه سيكرم ورحب بالفكرة للغاية وكان حريصا على أن تكون عائلته معه وكانت من أحب اللحظات لقلبه عندما رأى نجوم مصر يوجهون له التحية لحظة استلام التكريم.

محمد هنيدى في بيت مسكون

وخلال الحلقة تحدث أيضا الفنان محمد هنيدى عن بيت مسكون تواجد فيه قائلا إنه أثناء عرض مسرحية «حزمني يا» كان يريد تأجير شقة بمفرده وبالفعل استلف أموال من الفرقة وذهب هو والمؤلف أحمد عبد الله واستأجر شقة فى الزمالك وبمجرد أن دخل الشقة سمعا صوت وكأن هناك أشخاص يجهزون الطعام فى المطبخ وعلى الفور تركا الشقة هاربين.