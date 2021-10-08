رصف وإنارة محور إذاعة مطروح الإقليمية وتشجير الطريق الدولي (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن رصف محور جديد في مدينة مرسى مطروح إلى جانب رصف عدد من الطرق والشوارع بالمدينة لتيسير الحركة المرورية مع فتح محاور جديدة، لافتا إلى تنفيذ أعمال رصف محور إذاعة مطروح الإقليمية في حي الزهور بالكيلو 4 شرق المدين،ة بدءا من الطريق الدولى الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، وحتى طريق الوادي المؤدي إلى التجمعات السكانية الصحراوية جنوبا.

رصف 2900 كم طرق جديدة في مرسى مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الجمعة، في تصريحات صحفية إنه جاري تنفيذ أعمال الرصف في حي الزهور من أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح، واستكمال أعمال الرصف في المحور الجديد لإذاعة مطروح، ووضع طبقة الأسفلت الأولى الرابطة على طول الطريق المزدوج لمسافة 1,2 كم من بداية طريق الوادي جنوبا، و500 م فردي، وجاري رصف مسافة 1,2 كم مزدوج من بداية طريق مرسى مطروح الساحلي.

إنارة محور إذاعة مطروح الجديد

وأشار محافظ مطروح إلى تنفيذ أعمال الكهرباء لمحور طريق إذاعة مرسى مطروح الإقليمية، مع أعمال الإنارة وتحويل الكابلات والأعمدة من نظام هوائي إلى أرضي على طول المحور المروري لتييسر حركة المرور وربطها مع المحور للقادمين، من الطريق المتجة من الإسكندرية أو القادم من وسط مدينة مرسى مطروح والأحياء المجاورة للكيلو 3، وحي الشروق بالكيلو 7.

ولفت محافظ مطروح في بيان صحفي، إلى تجميل مدخل المحور أول طريق إذاعة مطروح وعلى الطريق الدولي من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح لتجميل المنطقة كي تتناسب مع طبيعة مدينة مرسى مطروح السياحية.