تحذير في حال إضاءة لمبة التلاعب بالعداد الكهربائي: اتصل فورا بالشركة

يتساءل عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في ظل توسع وزارة الكهرباء في تركيب العدادات مسبوقة الدفع من خلال خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بها عن أسباب ظهور لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع، سواء في حالة إذا كان يعمل العداد والإضاءة في الوحدة السكنية تعمل، إو إذا كانت لمبة التلاعب مضاءة والعداد في البيت مفصولا.

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسباب والحالات التي تتسبب في إضاءة لمبة بعدادات الكهرباء المسبوقة الدفع.

أولا: في حالة إضاءة لمبة التلاعب والعداد يعمل والوحدة السكنية مضاءة

قال الجهاز إنه لاداعي للقلق في هذه الحالة، لأن السبب في ذلك يرجع إلى وجود تداخل في وصلات الكهرباء في البيت «جرس أو فون مشترك على كذا دور أو موتور مياه مشترك، فالأرضي في البيت رابط على كذا عداد (الكهرباء اللي داخلة العداد مش زي اللي خارجة تيار غير متزن)»

ثانيا: لمبة التلاعب منورة والعداد عندك فصل أو الكهرباء في البيت فصلت

أشار الجهاز إلى أنه في هذه الحالة يتم التواصل مع الشركة والتي تقوم بدورها لإرسال فني متخصص لديها يقوم بتظبيط التوصيلات.

حالات أخرى لإضاءة لمبة التلاعب بالعداد

وكشف الجهاز عن حالات أخرى يمكن أن تتسبب في إضاءة لمبة التلاعب منها نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، لافتا إلى أنه في هذه الحالة يقوم مندوب شركة الكهرباء بإعادة الأطراف المهتزة الساقطة من العداد إلى مكانها الطبيعي ثم يُفعل المندوب الكارت لوقف لمبة التلاعب مع الاحتفاظ بالرصيد.

في حال ظهور لمبة صفراء مكتوب عليها «تلاعب»

وأوضح الجهاز أنه أحيانا تظهر لمبة صفراء مكتوب عليها «تلاعب» لا سيما أن هذه الظاهرة تعرض مالك العداد إلى محضر وغرامة، وأرجع الجهاز السبب إلى حل أو فك غطاء العداد (روزتة)، وتظهر رسالة بكمبيوتر الشحن (حالة غطاء مفتوح).