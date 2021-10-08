«التضامن» في أسبوع.. تنفيذ مبادرات وحملات للمرضى وذوي الإعاقة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو يرصد أبرز انشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من الأول من أكتوبر حتى 6 أكتوبر، حيث جاء كالتالي:

الجمعة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في حفل توقيع كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي الذي يناقش تحديات الفقر والمرض والجهل والفوضى والظلم.

السبت

- وزيرة التضامن الاجتماعي تخصص 15 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة «قدم صحيح» لحماية مرضى السكر بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير.

- وتشارك في أول احتفالية ليوم القضاء المصري بتشريف السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الأحد

- وزيرتا التضامن الاجتماعي والصحة يطلقان المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- القباج تشارك في لجنة التسيير بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لمناقشة مصادر تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- تحت رعاية التضامن الاجتماعي وبحضور السفير الإيطالي وقع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية بروتوكول تعاون يهدف إلى «تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات في مصر».

- افتتحت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي البحوث الاجتماعية والجنائية البرنامج التدريبي لتنمية مهارات القيادة للعاملين بدار الإفتاء المصرية.

الإثنين

- وزيرة التضامن تلتقي بقادة الرأي وكبار الكتاب ورؤساء التحرير والإعلاميين لبدء تنفيذ مبادرة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في محافظات حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسية حياة كريمة.

- التضامن الاجتماعي تكثف الجهود الرامية إلى ميكنة وحوكمة الإجراءات والبيانات لمكافحة الفساد ولتعزيز آليات الشفافية والمساءلة.

- بدء فعاليات تدريبات مشروع «مودة» بالمعاهد العليا والمتوسطة على مستوى الجمهورية.

الثلاثاء

- توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بمجمع صندوق تحيا مصر بقرية سيدي عبدالرحمن بالعلمين.

- وبنك ناصر الاجتماعي يتعاقد على إنشاء مقر جديد بالمجمع بمساحة 700 م2 لتسهيل الخدمات البنكية لسكان العلمين والمناطق المحيطة.

الأربعاء

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نجلاء فتحي، أحد أبناء مصر في إطار برنامج إعداد «قيادات شابة» بالشراكة مع منظمة «بلان إنترناشيونال».

- وتلتقي بالمايسترو سليم سحاب لبحث استعدادات مشاركة كورال أطفال مصر في الاحتفال بأعياد الطفولة.

- تنفيذ 108 آلاف زيارة منزلية لتوعية الأسر من أضرار الإدمان في سبتمبر 2021 وتقديم الخدمات العلاجية إلى 4914 مريض إدمان بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات‪ .»

- الهلال الأحمر المصري يصل بخدماته الصحية والنفسية والتعليمية إلى 90 ألف لاجئ عربي وإفريقي في أماكن تواجدهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية.