17 نصيحة للطلاب لمواجهة كورونا قبل انطلاق الدراسة.. ممنوع اللبن صباحا

وجهت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مجموعة من النصائح المهمة للطلاب، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، والتي من شأنها زيادة مناعتهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعتها بدقة.

وسردت «مروة» لـ«الوطن» النصائح كالآتي:

- الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالكولين لزيادة القدرة على التحصيل الدراسي كالبيض والحمص.

- تناول ملعقة عسل صباحا مذابة في نصف كوب ماء لتقوية المناعة وإمداد الجسم بالطاقة المناسبة.

- لا ينصح بتناول منتجات الألبان صباحا وينصح بتناولها قبل النوم.

- الحرص على تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والماكريل لأنها تساهم بشكل كبير في زياده التركيز والتحصيل الدراسي.

- التقليل من تناول الكافيين.

- يمنع تماما تناول الأطعمة المقلية والمسبكة على الإفطار لأنها تعطي الشعور بالعطش والتخمة.

- يراعى ارتداء الكمامة والجوانتي منذ الخروج صباحا من المنزل حتى العودة للمنزل.

- الخروج مبكرا بوقت كافي لتجنب الازدحام والتكدس ومراعاة مسافات مناسبة للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

- الانصراف والعودة إلى المنزل فورا بعد انتهاء الامتحان مباشرة.

- تجنب السلام والتقبيل بين الطلاب والتلامس.

- الامتناع تماماً عن تناول أي طعام خارج المنزل.

- التقليل إذا أمكن من دخول المراحيض.

إمضاء الحضور بقلم خاص لكل طالب

- إمضاء الحضور بالقلم الخاص بكل طالب وعدم تداول الأقلام بين أكثر من شخص.

- يجب مراعاة استخدام المناديل الورقية دائما في حالة الشعور بالعطس.

- عدم ملامسة أي أسطح أو أبواب وعدم ملامسة الأيدي للعين.

وفي سياق منفصل، منحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل مدرسة الحرية في تحديد مواعيد زيارة أولياء الأمور للطلاب، وفق جدولها الأسبوعي للحصص المدرسية، مشددة على أولياء الأمور بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، لافتة إلى أن مواعيد الزيارة تختلف من مدرسة لأخرى وذلك يتوقف على حسب طبيعة العملية التعليمية داخل المدرسة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، بأن زيارة أولياء الأمور للطلاب يجب أن تكون بعيدة عن الوقت المحدد للحصص المدرسية، موضحة أن الزيارة تمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم بصفة مستمرة والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم.