رصاصة طائشة تقتل شابا بكرداسة.. «كان بيتفرج على خناقة من البلكونة»

لقي شاب مصرعه في منطقة كرداسة، إثر اصابته برصاصة طائشة أثناء وقوفه في بلكونة منزله لمشاهده خناقة في الشارع المقيم به، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لبيان مطلق الرصاصة التي أنهت حياة المجني عليه.

بداية الواقعة

تلقي مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء وسقوط قتيل في دائرة المركز، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو محمد عويس بيومي عويس، 35 سنة ومقيم بمنطقة كرداسة، وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بطلق ناري في الصدر.

وكشفت التحريات عن أن مشاجرة نشبت بين عائلتين أسفل منزل المجني عليه، استخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وخرج المجني عليه للبلكونة للمشاهدة، وفي أثناء وقوفه بالبلكونة أصابته رصاصة طائشة من المشاجرة، ولقي مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

فريق بحث

وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي، وضبط العديد من طرفي المشاجرة والتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لتحديد متهمين جدد من طرفي المشاجرة، وكذلك تحديد المتهم مطلق الرصاصة التي أصابت المجني عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.