تفاصيل مقتل «فتاة الصف» على يد والدها وشقيقها: بتهزر في التليفون مع الولاد

«بتهزر كتير مع الولاد في التليفون، ولما حد يدخل عليها بتقفل التليفون بسرعة وتقول بتكلم صاحبتها، وكمان بتخرج تقابل الولاد من ورايا، وسيرتها على كل لسان في القرية» بتلك الكلمات اعترف والد «فتاة الصف» بقتلها بـ6 طعنات، مؤكدا أن نجله الأكبر اشترك معه في قتلها، عن طريق ضربها بشومة على رأسها، وقت أن كان الأب يسدد الطعنات في جسدها داخل منزل الأسرة في قرية عرب الحصار.

المتهم بقتل ابنته: سيرتنا كانت على كل لسان

وأضاف الأب المتهم بقتل فتاة الصف، البالغة من العمر 19 سنة، أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد هو ونجله: «اللي حصل إن الناس كانت بتتريق عليا أنا وابني، وكانت سيرتنا على كل لسان، عشان بنتي بعد ما اتطلقت من جوزها كان لها علاقات مشبوهة بعدد من الشباب، وعشان كده قتلتها عشان موتها أحسن من العار اللي تسببت فيه».

خطة الجريمة

وتابع الأب المتهم بقتل ابنته في الصف في حديثه للنيابة، أنه اتفق مع نجله الأكبر على قتل ابنته بسبب سلوكها السيئ والفضيحة التي سببتها لهما، وأنهما حبسا الفتاة في غرفتها لمدة نصف ساعة، وكان شقيقها يواجهها بأدلة سلوكها السيء، ومقابلة الشباب والدخول معهم في علاقات، وخلال حديثهما، أسرع الأب بتسديد الطعنات لها في البطن والصدر، بينما اعتدى عليها شقيقها بالضرب بشومة على رأسها، حتى تأكدا من موتها وغادرا الشقة.

شقيق المجني عليها يعترف بقتلها

وعقب انتهاء الأب من سرد تفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة، أيد نجله روايته، مؤكدا أنه كان شريكًا في القتل، وأنه ضرب شقيقته على رأسها بشومة، وقت أن كان والده يسدد الطعنات لجسدها، وقررت النيابة حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، واقتادتهما أجهزة الأمن إلى محبسهما في مركز شرطة الصف، وطلبت النيابة تحريات المباحث في الحادث، واستدعت 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.