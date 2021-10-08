مدير الكلية الحربية: مفيش مجاملة أو محسوبية أو وساطة في اختيار الطلاب

قال اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، إن هناك توجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة شخصيًا، والقائد العام للقوات المسلحة، بأمانة الانتقاء في اختيار الطلبة الملتحقين بالكلية العسكرية، وتنفيذ جميع الاختبارات بشفافية وحيادية، بمعنى أن كفاءة الطالب هي المقياس الأساسي للقبول بأي كلية من الكليات أو المعهد الفني للقوات المسلحة.

امتحانات واختبارات يخضع لها الطالب

وأضاف «سالم»، في لقاء مع برنامج «درع الوطن» على شاشة «TeN»، مساء الجمعة، أن أهم شروط اختيار الطلاب مجموع الثانوية العامة، ولياقته الطبية والبدنية، ثم تقييمه النفسي، ثم الامتحانات التفضيلية لبعض الكليات مثل كلية الطب للقوات المسلحة والكلية الفنية، مشيرًا إلى أن الطالب يخضع للعديد من الامتحانات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وبعض المواد المكملة مثل الميكانيكا والفيزياء، والأحياء، وكل بند من هذه البنود يجري تقييمها بنسبة معينة، وبمجموع الطالب في هذه المواد يحصل الطالب على ما يعرف بـ«الوزن النوعي» لكل طالب، والتقييم يحدث من خلال الحاسب الآلي، مشددًا على أنه لا يوجد تدخل لأي شخص، والطالب قد يقدم التماسًا ويُنظر في طلبه، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من القيادة العامة بهدف التأكيد على تحقيق الحيادية العامة في عملية الانتقاء، و«مفيش مجاملة ولا محسوبية ولا وساطة».

تفاصيل الفحوصات الطبية

من جانبه، قال اللواء طبيب، هشام كمال الدين، رئيس المجلس الطبي للقوات المسلحة، إن المجلس دوره الكشف الدوري على الضباط وضباط الصف في الخدمة، والكشف على الطلبة المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية، لافتًا إلى أن الفحص الطبي يجري على يومين، اليوم الأول يمر في الطالب على 9 عيادات، واليوم الثاني يمر على 4 عيادات.

وشدد «كمال الدين» على أن الهدف من الفحوصات الكثيرة هو اختيار شخص ذو صحة جيدة، ويستطيع أداء المهام المطلوبة منه بكل كفاءة.