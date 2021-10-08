تعرف على تنسيق معهد فني صناعي المطرية 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق معهد فنى صناعى المطرية 2021، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بالمعهد هو 81.57%، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني، مؤكدة أنه تم إعلان الحدود الدنيا لكل الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تنسيق معهد فني صناعي المطرية 2021 تم إعلان على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة طباعة بطاقة الترشيح عند التقديم للمعهد.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2021

-معهد فني صحى المنصوره 96.71 درجة.

-معهد فني صحى الإسكندرية 96.50 درجة.

-معهد فني صحى طنطا 96.42 درجة.

-تربية حلوان 96.33 درجة.

-معهد فني صحى الزقازيق 96.28 درجة

-معهد فني صحى سوهاج 96.14 درجة.

-معهد فني صحى إمبابة 96.14 درجة.

فنى صحي جنوب الوادي 96.07 درجة.

معهد فني صحى أسوان 96.00%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 95.00%

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 94.17%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 93.85%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 93.85%.

المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية 93.57%.

اقتصاد منزلى حلوان 93.07%.

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 92.67%.

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 92.57%.

اقتصاد منزلى العريش 92.57%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الإسكندرية 92.10%.

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة «هندسة» بمصروفات 92.00%

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.71%.

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تقليل الاغتراب2021، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عند ترتيب الرغبات، والتي يتم فتح بابها اعتباراً من يوم السبت المقبل، مؤكدة أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر بشرط أن يكون غير مناظر واستيفاء للحد الأدنى المعلن للمعهد.

وأكدت أنه لا تجود أي تحويلات ورقية، ويكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، لافته إلى أن عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم.