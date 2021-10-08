استقالة المستشار الأسبق لشيخ الأزهر وأمين عام لجنة الأخوة الإسلامية

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا رقم 743 لسنة 2021 برفع اسم المستشار محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف، المستشار المساعد «أ» بمجلس الدولة من سجلات أعضاء مجلس الدولة، بناءً على طلب الاستقالة المقدم منه الذي حمل رقم 4507، بتاريخ 6 أكتوبر 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، وجميع الإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار.

«عبد اللطيف» كان المستشار القانوني الأسبق لشيخ الأزهر

يذكر أن المستشار محمد محمود عبد السلام عبد اللطيف، شغل منصب المستشار القانوني الأسبق لشيخ الأزهر وأمين عام لجنة الأخوة الإسلامية.