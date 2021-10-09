مني فاروق تنصح متابعيها: مهما حصلك ده قضاء ربنا ومش هتغيره (فيديو)

نشرت الفنانة منى فاروق، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، فيديو يحمل نصيحة لكل إنسان واجه أزمات في حياته.

وقالت منى فاروق، خلال الفيديو «مهما حصلك خلاص ده قضاء ربنا، هتعرف تغيره مش هتعرف، إيه اللي هتعرف هتغيره أنك تحاول ترجع تقف على رجلك، تحاول تشوف شغلك تشوف حياتك، تحاول في أي حاجة».

وأضافت: «طول ما ربنا مديك عمر لازم تحاول وتسعى لآخر وقت في عمرك، أكيد متصدقتش الناس، مش كل الناس تحبلك الخير، فيه ناس عايزاك تقع عشان تبص عليك»، مختتمة «الحمدلله على كل حال».

منى فاروق تمر بأزمة نفسية

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت منى فاروق عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور«انستجرام»، من خلال لايف عبر خاصية «الاستوري»، مرورها بأزمة نفسية حاليا، تحاول التغلب عليها بالصلاة.

وقالت: «حاليا أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكني أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله والموضوع بالفعل بيفرق معايا جدا، وياريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله».

وأضافت: «كلما تسيطر علي هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل، لأن ربنا رحمته واسعة، لابد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا».

واختتمت قائلة: «عندما يكون مزاجي سئ وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني».