اعترفات سيدة تزعمت عصابة لسرقة الشقق بالقاهرة.. سقطت في أيدي الأهالي

قررت النيابة العامة حبس سيدة تزعمت عصابة لسرقة الشقق في محافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة وعصابتها نذت العديد من الجرائم حتى رصدتها أجهزة الأمن وألقت القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الجرائم وأرشدت عن المسروقات وأماكن بيعها، وكان آخر جرائمها سرقة إحدى الشقق في مدينة نصر.

عصابة سرقة

وفقا للتحريات، قالت المتهمة إنها تعاونت مع زوج الخادمة لسرقة الشقة مقابل حصوله على ثلث المسروقات، فاستعانت المتهمة الأولى بمسجل خطر يعمل لديها، وشخص آخر وتوجهوا إلى الشقة.

"رنينا الجرس، ولما فتحت زقيناها، ودخلنا" وهكذا اعترفت المتهمة التي قالت إنها هددت المجني عليها بسلاح أبيض، بينما قام اللصان بالسرقة، ولدى فرارهم تعثر أحدهم وسقط من أعلى عقار أثناء القفز وكسرت ساقه، فأمسك الأهالي به وأبلغوا الشرطة.

سلاح ناري

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بضبط أحد الأشخاص بعقار كائن دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع إحدى السيدات، مقيمة بالعقـار مـحـل البلاغ وقررت بـأنـه لـدى تواجـدها بالشقة سكنها قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة وإيهامهـا بحـضورها للعمـل طرفهـا كخادمة وأثناء ذلك فوجئت بقيام شخصين آخرين بدفعها للشقة وتهديدها باستخدام سلاح ناري، ومحاولة سرقتها كرهاً عنها إلا أنها استغاثت بالجيران، وتمكنت بمساعدتهم مــن ضبط شخصين، هما إحدى السيدات لها معلومات جنائية، وسائق مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وضبط بحوزة السائق سلاح أبيـض.

اعتراف المتهم الثاني

بمواجهتهما اعترف المتهم الثاني بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته طرف المجني عليها وعلمه بامتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالأولى وشريكيهما- لأحدهما معلومات جنائية- وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ، وتبين إصابة أحدهما بكسر بالقدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق وتم حجزه بالمستشفى، وضبط بحوزة أحدهما طبنجة صوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.